Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай

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Опросы и прогнозы: что нельзя публиковать

По 23 августа включительно, то есть с момента начала электоральной кампании и непосредственно до дня выборов включительно, запрещается публиковать:

-результаты опросов общественного мнения;

-прогнозы результатов выборов;

-иные исследования, связанные с выборами;

-материалы о голосовании в поддержку кандидатов либо политических партий.

Кроме того, в день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении или пункте для голосования.

Блиц-опросы: можно или нельзя?

Блиц-опросы нескольких граждан, проводимые журналистами, не расцениваются как опросы общественного мнения, если они не сопровождаются публикацией итогов в виде агрегированных цифровых результатов.

Речь идет, в частности, об указании:

-количества опрошенных;

-количества граждан, поддержавших ту или иную позицию;

-процентного соотношения ответов;

-рейтингов;

-других количественных показателей.

Таким образом, отдельные комментарии граждан могут публиковаться, однако их нельзя превращать в количественный опрос с подсчетом и публикацией результатов.

Онлайн-опросы также подпадают под ограничения

Особое внимание СМИ следует обратить на онлайн-опросы.

Проведение на интернет-ресурсах и онлайн-платформах опросов, связанных с выборами, а также публикация их результатов с указанием цифровых значений мнений граждан без соблюдения требований Конституционного закона «О выборах в РК» может быть расценено как административное правонарушение.

22 и 23 августа запрещена предвыборная агитация

В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.

При этом агитационные материалы, которые были размещены в интернете ранее, могут оставаться на прежних местах.

Однако не допускается выводить ранее размещенные агитационные материалы на главные страницы интернет-ресурсов.

Как журналистам работать на избирательных участках?

В день голосования представители СМИ могут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до установления результатов голосования при подсчете голосов.

Одновременно на избирательном участке вправе присутствовать по одному представителю от каждого СМИ, поставленного на учет в Министерстве культуры и информации. Для телеканалов предусмотрено исключение — не более трех представителей.

Какие документы нужны журналисту?

Представителям СМИ необходимо иметь при себе:

-служебное удостоверение;

-задание редакции.

-Желательно также иметь копию свидетельства о постановке СМИ на учет в МКИ.

-Служебное удостоверение и задание редакции должны быть заверены печатью собственника СМИ, указанного в свидетельстве о постановке СМИ на учет.

Что вправе делать журналист на выборах?

В день голосования представители СМИ вправе:

- присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;

- быть принятыми должностными лицами избирательных комиссий и получать у них любую интересующую информацию;

находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка во время голосования и подсчета голосов – в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур;

-делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов;

после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования.