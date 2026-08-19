Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай

Памятку для работников СМИ опубликовал международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», сообщает Kazpravda.kz
Опросы и прогнозы: что нельзя публиковать
По 23 августа включительно, то есть с момента начала электоральной кампании и непосредственно до дня выборов включительно, запрещается публиковать:
-результаты опросов общественного мнения;
-прогнозы результатов выборов;
-иные исследования, связанные с выборами;
-материалы о голосовании в поддержку кандидатов либо политических партий.
Кроме того, в день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении или пункте для голосования.
Блиц-опросы: можно или нельзя?
Блиц-опросы нескольких граждан, проводимые журналистами, не расцениваются как опросы общественного мнения, если они не сопровождаются публикацией итогов в виде агрегированных цифровых результатов.
Речь идет, в частности, об указании:
-количества опрошенных;
-количества граждан, поддержавших ту или иную позицию;
-процентного соотношения ответов;
-рейтингов;
-других количественных показателей.
Таким образом, отдельные комментарии граждан могут публиковаться, однако их нельзя превращать в количественный опрос с подсчетом и публикацией результатов.
Онлайн-опросы также подпадают под ограничения
Особое внимание СМИ следует обратить на онлайн-опросы.
Проведение на интернет-ресурсах и онлайн-платформах опросов, связанных с выборами, а также публикация их результатов с указанием цифровых значений мнений граждан без соблюдения требований Конституционного закона «О выборах в РК» может быть расценено как административное правонарушение.
22 и 23 августа запрещена предвыборная агитация
В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.
При этом агитационные материалы, которые были размещены в интернете ранее, могут оставаться на прежних местах.
Однако не допускается выводить ранее размещенные агитационные материалы на главные страницы интернет-ресурсов.
Как журналистам работать на избирательных участках?
В день голосования представители СМИ могут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до установления результатов голосования при подсчете голосов.
Одновременно на избирательном участке вправе присутствовать по одному представителю от каждого СМИ, поставленного на учет в Министерстве культуры и информации. Для телеканалов предусмотрено исключение — не более трех представителей.
Какие документы нужны журналисту?
Представителям СМИ необходимо иметь при себе:
-служебное удостоверение;
-задание редакции.
-Желательно также иметь копию свидетельства о постановке СМИ на учет в МКИ.
-Служебное удостоверение и задание редакции должны быть заверены печатью собственника СМИ, указанного в свидетельстве о постановке СМИ на учет.
Что вправе делать журналист на выборах?
В день голосования представители СМИ вправе:
- присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
- быть принятыми должностными лицами избирательных комиссий и получать у них любую интересующую информацию;
находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка во время голосования и подсчета голосов – в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур;
-делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов;
после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования.