Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай

Масс-медиа,Выборы
Дана Аменова
корреспондент

Памятку для работников СМИ опубликовал международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз», сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Опросы и прогнозы: что нельзя публиковать

По 23 августа включительно, то есть с момента начала электоральной кампании и непосредственно до дня выборов включительно, запрещается публиковать:
-результаты опросов общественного мнения;
-прогнозы результатов выборов;
-иные исследования, связанные с выборами;
-материалы о голосовании в поддержку кандидатов либо политических партий.
Кроме того, в день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении или пункте для голосования.

Блиц-опросы: можно или нельзя?

Блиц-опросы нескольких граждан, проводимые журналистами, не расцениваются как опросы общественного мнения, если они не сопровождаются публикацией итогов в виде агрегированных цифровых результатов.
Речь идет, в частности, об указании:
-количества опрошенных;
-количества граждан, поддержавших ту или иную позицию;
-процентного соотношения ответов;
-рейтингов;
-других количественных показателей.

Таким образом, отдельные комментарии граждан могут публиковаться, однако их нельзя превращать в количественный опрос с подсчетом и публикацией результатов.

Онлайн-опросы также подпадают под ограничения

Особое внимание СМИ следует обратить на онлайн-опросы.

Проведение на интернет-ресурсах и онлайн-платформах опросов, связанных с выборами, а также публикация их результатов с указанием цифровых значений мнений граждан без соблюдения требований Конституционного закона «О выборах в РК» может быть расценено как административное правонарушение.

22 и 23 августа запрещена предвыборная агитация

В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.

При этом агитационные материалы, которые были размещены в интернете ранее, могут оставаться на прежних местах.
Однако не допускается выводить ранее размещенные агитационные материалы на главные страницы интернет-ресурсов.

Как журналистам работать на избирательных участках?

В день голосования представители СМИ могут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до установления результатов голосования при подсчете голосов.
Одновременно на избирательном участке вправе присутствовать по одному представителю от каждого СМИ, поставленного на учет в Министерстве культуры и информации. Для телеканалов предусмотрено исключение — не более трех представителей.

Какие документы нужны журналисту?

Представителям СМИ необходимо иметь при себе:
-служебное удостоверение;
-задание редакции.
-Желательно также иметь копию свидетельства о постановке СМИ на учет в МКИ.
-Служебное удостоверение и задание редакции должны быть заверены печатью собственника СМИ, указанного в свидетельстве о постановке СМИ на учет.

Что вправе делать журналист на выборах?

В день голосования представители СМИ вправе:
- присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
- быть принятыми должностными лицами избирательных комиссий и получать у них любую интересующую информацию;
находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка во время голосования и подсчета голосов   – в условиях, обеспечивающих возможность четкого обозрения всех перечисленных процедур;
 -делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов;
после проведения голосования знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования.

 

#выборы #СМИ #журналисты #правила #курултай #памятка

Популярное

Все
Конституция и региональное развитие
Высокий международный интерес
Свет... на ветер
Избирателям поможет робот
Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования
Победители общего зачета Гран-при
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Успешные старты в Венгрии
На страже цифровых границ
В ритме вальса
59 медалей и 16 рекордов
На принципах гласности
Искусство – средство воспитания души
От Алтая до Алатау
Путь за титулом
Создавать новое, взяв лучшее из прошлого
МВД раскрыло преступление 20-летней давности
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Астана примет чемпионат мира по видам борьбы спустя семь лет
До сентября будут принимать заявки на премии для НПО
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Рекорды в Ташкенте
Что ты можешь сделать для своей страны?
Потенциал дальнейшего развития
Более 453 млн просмотров
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Над Таразом поднялся воздушный шар с символикой Курултая
В одном ритме к общей цели: в Туркестане прошел флешмоб «Ор…
В Северном Казахстане необычным образом напомнили о выборах…
Шахтеры Улытау призвали казахстанцев сделать свой выбор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]