Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов

Особое внимание он уделил работе туристической полиции, цифровым сервисам и профилактике во дворах

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Начальник Департамента полиции Атырауской области, генерал-майор полиции Онал Бекиев ознакомился с повседневной деятельностью батальона патрульной полиции и ходом реализации профилактических проектов, направленных на обеспечение общественной безопасности, передает Kazpravda.kz.

Во время посещения стационарного полицейского поста №95 руководству департамента представили работу туристической полиции.

Для гостей региона здесь доступны QR-коды с полезной информацией, памятки по безопасности и другие сервисы. Также были рассмотрены вопросы профилактической работы в социальных сетях и использования информационного контента для повышения правовой культуры населения.

«Особое внимание уделяется развитию сервисного подхода, использованию современных цифровых технологий и профилактике правонарушений. Важной частью этой работы остается взаимодействие с жителями, туристами и проведение разъяснительных мероприятий среди детей и молодежи», - сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный двор» Онал Бекиев посетил дворовые площадки, где сотрудники полиции провели встречи с детьми и напомнили им о правилах дорожного движения, безопасном поведении во дворах и мерах предосторожности.

Во время патрулирования городских улиц руководителю департамента также продемонстрировали возможности современных технических средств. В частности, сотрудники патрульной полиции показали работу прибора Tonic-N, предназначенного для проверки светопропускания автомобильных стекол.