Высокий международный интерес

фото пресс-службы ЦИК РК

В Астане прошло очередное, уже 13-е по счету заседание Центральной избирательной комиссии в рамках кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа.

Открывая работу заседания, председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил, что накануне члены ЦИК завершили проведение инспекционных поездок, которыми были охвачены избирательные участки во всех регионах страны. Он отметил, что были всесторонне изучены работа комиссий и готовность избирательных участков к голосованию.

– Большое внимание членами ЦИК было уделено доступности избирательных участков и обеспечению условий для голосования граждан с инвалиднос­тью. Также в зависимости от погодных условий необходимо обеспечить благоприятный температурный режим на всех избирательных участках, в случае необходимости обеспечить их системами кондиционирования и вентиляции. Также следует усилить работы служб скорой медицинской помощи в день голосования. В этой связи прошу местные исполнительные органы взять эти вопросы на особый контроль. Все замечания, озвученные в ходе инспекционных визитов, должны быть полнос­тью проработаны и по ним приняты исчерпывающие меры до 23 августа, – подвел итоги выездов Нурлан Абдиров.

На заседании члены ЦИК представили информацию о порядке голосования 23 августа и подведения его итогов, а также об итогах аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Так, член Центризбиркома Азамат Айманакумов проинформировал, что голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том чис­ле на 79 из них – за рубежом (при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве). Проголосовать граждане смогут с 7:00 до 20:00. Вместе с тем на определенных участках участковая комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в список. Член ЦИК также напомнил о возможностях граждан проголосовать на дому, если они не могут прибыть на участок по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи.

Азамат Айманакумов указал на важность соблюдения правил нахождения на избирательных участках.

– Председатель соответствующей участковой избирательной комиссии регулирует количество граждан, находящихся в помещении для голосования одновременно. Он ответственен за порядок и имеет право потребовать от любого, кто нарушает положения Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и препятствует проведению голосования, покинуть помещение. В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с процессом голосования. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан о выборах член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования по мотивированному решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме, – отметил Азамат Айманакумов.

Итоги выборов депутатов Курултая устанавливаются Центральной избирательной комиссией в десятидневный срок со дня проведения выборов.

В свою очередь член ЦИК Ләззат Сүйіндік проинформировала участников заседания об условиях, которые создаются на избирательных участках для лиц с инвалидностью. В частности, она продемонстрировала специальный трафарет со шрифтом Брайля к бюллетеню для голосования, который будет доступен на всех избирательных участках и предоставит людям с инвалидностью по зрению возможность проголосовать самостоятельно.

– Содержание трафарета полностью соответствует бюллетеню для голосования и выполнено на двух языках. Учитывая, что рельефно-точечные символы шрифта Брайля занимают больше пространства по сравнению с обычным печатным текстом, трафарет выполнен на двух сторонах. На лицевой стороне размещена информация о наименовании бюллетеня, на обратной стороне – наименования политических партий, участвующих в выборах, и графа «Против всех». При разработке и изготовлении трафарета учтены как требования к соответствию бюллетеню, так и практические рекомендации специалистов и самих пользователей шрифта Брайля, – отметила член ЦИК Ләззат Сүйіндік.

Помимо этого, на каждом участке для голосования организованы специальные уголки, в которых предусмотрены компьютер с монитором диагональю не менее 54 сантиметров (на компьютере находится аудиоинформация о политических партиях, участвующих в выборах, и другие аудио- и видеоматериалы), наушники, дополнительное освещение, увеличительная лупа.

Об итогах аккредитации международных наблюдателей, которая завершилась 17 августа, рассказал заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман. Он проинформировал, что в целом для наблюдения за выборами депутатов Курултая аккредитованы 777 международных наблюдателей. В том числе 160 – от 42 иностранных государств и 617 – от 13 международных организаций. Также в числе наблю­дателей 138 депутатов парламен­тов 41 страны.

В свою очередь глава ЦИК Нурлан Абдиров обратил внимание, что в наблюдении за выборами в Курултай примут участие представители центральных избирательных органов 22 государств, в том числе 11 председателей избирательных комиссий. Он поблагодарил иностранных коллег за постоянный интерес к проводимым в Казахстане выборным кампаниям.

– Количество международных наблю­дателей свидетельствует о высоком международном интересе к выборам в Курултай, – подчеркнул Нурлан Абдиров. – Их присутствие способствует открытости и гласности кампании. Это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электо­ральной сфере.