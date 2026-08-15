В ритме вальса

Культура
Лаура Казихан

Песни Шамши Калдаякова мы узнаем с первых нот

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«Ақ бантик», «Қайықта», «Арыс жағасында», «Сен сұлу»... Их не нужно представлять пуб­лике – многие знают эти мелодии с детства. В день 96-летия композитора они снова звучали в Актобе в исполнении местных артистов. Праздничные концерты были посвящены творческому наследию Шамши Калдаякова.

Так, в Триатлон-парке городской Дворец культуры представил прог­рамму «Шәмші әлемі – сыр мен сезім». Зрители слушали исполнителей, подпевали знакомым песням, а когда зазвучали вальсы Калдаякова, некоторые актюбинцы вышли танцевать. Музыка постепенно превратила обычный летний вечер в танцевальный праздник.

Шамши Калдаяков оставил большое музыкальное наследие. Его произведения давно стали частью повседневной жизни: их исполняют на семейных торжест­вах, концертах, праздничных мероприятиях. Интерес к его творчест­ву сохраняется и среди тех, кто родился уже спустя десятилетия после появления первых песен композитора.

– Для нас важно, чтобы молодое поколение знало и любило песни Шамши Калдаякова. Такие произведения нельзя оставлять без внимания. Это наша история, – говорит главный специалист городского отдела культуры и развития языков Гулназ Умбет.

По ее словам, в городе регулярно проходят концерты под открытым небом. В этот раз их программы полностью посвятили творчеству Калдаякова. Свои номера представили народный ансамбль бабушек «Зере», семейный дуэт Динжановых, ансамбль ветеранов «Атамекен – Асылым», группа «Жаңа KZ» и другие коллективы. В их исполнении прозвучали «Қаракөз», «Сыр сұлуы», «Ақ сұңқарым», «Қуаныш вальсі», «Бақыттымын құрбылар», «Ақ маңдайлым» и другие сочинения.

Отдельное место в программе заняла песня «Ана туралы жыр». Для многих слушателей творчество Калдаякова связано не только с красивой музыкой, но и с личными воспоминаниями. Некоторые песни люди воспринимают не как концерт­ные номера, а как историю из собственной жизни. В этом, пожалуй, и заключается главная особенность творчества Шамши Калдаякова. Его песни не остаются в прошлом вместе с ушедшей эпохой. Их продолжают исполнять, любимые мелодии находят новых слушателей.

#культура #Шамши Калдаяков #Актобе #концерты

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