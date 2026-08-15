На страже цифровых границ

В эпоху стремительной цифровизации мессенджеры, социальные сети и телефоны превратились не только в удобные средства связи, но и в основной инструментарий для злоумышленников. Поэтому стражи порядка вышли на улицы областного центра, чтобы напрямую пообщаться с гражданами, раздать информационные памятки и напомнить базовые правила цифровой безопасности.

Одной из самых распространенных и вредоносных схем остаются звонки от неизвестных лиц, выдающих себя за сотрудников банков, правоохранительных органов, коммунальных служб или государственных ведомств. Используя методы социальной инженерии и психологического давления, преступники убеждают людей передать конфиденциальную информацию, оформить на свое имя миллионные кредиты или перевести личные сбережения на так называемые безопасные счета.

Как подчеркивают в департаменте полиции области Жетысу, абсолютное большинство интернет-мошенничеств, связанных с несанкционированным оформлением займов и хищением сбережений, совершается участниками организованных преступных групп. Такие злоумышленники базируются­ в подпольных сall-центрах часто как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Развитие сетевых технологий привело к тому, что традиционные виды краж и вымогательств массово трансформировались в онлайн-формат, обретая новые, все более изощренные формы.

В полиции подчеркивают, что борьба с киберпреступностью требует широкого подхода и работы по трем основным направлениям – законодательному, техническому и профилактическому. Законодательные меры укрепляют правовую базу и ответственность за цифровые преступления; технические решения позволяют оперативно блокировать подменные номера и мошеннические сайты; профилактические мероприятия формируют­ у граждан высокий уровень цифровой грамотности, создавая надежный барьер против уловок злоумышленников.

«Профилактическая работа продолжается на постоянной основе, – отмечают в пресс-службе департамента полиции области Жетысу. – Ее главная цель – повысить цифровую грамотность населения и помочь жителям вовремя распознавать мошеннические схемы. Информирование населения – это базовый и эффективный способ борьбы с киберпреступностью, так как большинство мошенничеств происходит из-за незнания базовых правил цифровой безопасности».

Просвещение граждан позволяет пресекать преступления еще до их совершения. Оно существенно снижает число успешных атак, учит распознавать обман, экономит ресурсы правоохранительных органов и формирует зрелую цифровую культуру общества.

Жители Талдыкоргана, кстати, высоко оценили инициативу полицейских. Живые беседы на улицах города и подробные разъяснения помогли многим горожанам по-новому взглянуть на вопросы безопас­ности в Сети.

– Огромное спасибо нашим полицейским за такую заботу и внимание! В нашем возрасте сложно следить за новыми технологиями, а мошенники часто пользуются людской доверчивостью. Ко мне недавно звонили якобы из банка, напугали, что кто-то пытается снять пенсию и надо назвать какой-то пароль безопасности. Я ничего в этом не понимаю, просто сходила в банк, и там выяснилось, что на пенсию мою никто не покушался. А сегодня сотрудники полиции дали мне понятную и простую памятку, и теперь я знаю, как правильно действовать и что нельзя поддаваться панике, – поделилась пенсионерка Ольга Давыдова.

Домохозяйка Айман Жорабаева тоже отмечает необходимость правового просвещения населения:

– Сейчас столько обмана в Интернете, постоянно приходят какие-то непонятные ссылки, предлагают то розыгрыши, то легкий заработок. У меня дети, много забот по дому, и иногда просто не успеваешь вникнуть. Очень благодарна стражам порядка, что они вышли на улицы и все просто, по-человечески объяснили. Теперь я покажу памятку всей своей семье и строго накажу близким не открывать сомнительные сообщения. Такая профилактика реально защищает наши семьи!

Отметим, что интернет-мошенничество остается одной из наиболее актуальных проб­лем современности не только в Казахстане, но и во всем мире. Однако слаженные действия правоохранительных органов, внедрение современных защитных технологий и высокая осознанность самих граждан позволяют надежно противостоять киберпреступникам и защитить благополучие каждой семьи.