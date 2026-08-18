На основе принципа «Закон и Порядок»

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров и член ЦИК Асель Жанабилова в рамках инспекционной поездки посетили город Алматы и ознакомились с ходом подготовки мегаполиса к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа.

фото ЦИК РК

Представители Центризбиркома посетили избирательные участки № 450, 456, 73, 704, 91, 250, 269 и 686, расположенные в различных районах города. Были проверены готовность избирательной инфраструктуры, материально-техническое оснащение участков, организация работы комиссий по информированию граждан и созданию необходимых условий для реализации их избирательных прав.

Так, глава ЦИК ознакомился с доступностью избирательных участков для граждан с инвалидностью. Для ее обеспечения участки должны быть оснащены пандусами и необходимыми элементами безбарьерной среды, специальными указателями для слабовидящих граждан и кабинами для тайного голосования увеличенного размера, позволяющими беспрепятственно воспользоваться ими гражданам на креслах-колясках.

Нурлан Абдиров осмотрел оснащение уголков для лиц с инвалидностью, где представлены информационные материа­лы в доступных форматах, в том числе аудиоверсии информации о политических партиях и инструкции о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Для незрячих и слабовидящих граждан предусмотрены специальные трафареты со шрифтом Брайля, которые накладываются на избирательный бюллетень. С их помощью избиратель может самостоятельно ознакомиться с содержанием бюллетеня и свободно сделать свой выбор.

Обратил внимание Нурлан Абдиров и на работу избирательного участка № 91, расположенного в гимназии № 25 им. Ильяса Есенберлина. В нем организована работа так называемого «мини-ЦОНа», предназначенного для оперативного оказания помощи граж­данам, которые не обнаружили себя в списках избирателей. Специалисты помогают уточнить сведения о месте регистрации, и в случае необходимости участковая комиссия может на один день зарегистрировать избирателя по адресу такого участка, выдать бюллетень и дать возможность ему проголосовать.

– Одним из важных элементов повышения информированности избирателей о выборах является вручение им индивидуальных приглашений. В них указаны адрес и контакты избирательного участка, где они могут проголосовать, а также дополнительная информация. На сегодняшний день по Алматы вручение приглашений уже практичес­ки завершено. При этом мы уделяем особое внимание вопросам защиты персональных данных, поэтому такие приглашения вручаются только в руки избирателю. Не допускается оставлять их в дверях, почтовых ящиках и так далее, – подчеркнул председатель ЦИК.

В ходе инспекционных посещений Нурлан Абдиров также пообщался с международными наблюдателями от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, которые в эти дни посещают избирательные участки.

В течение двух дней Центризбирком также проводил обучающие семинары для порядка 700 представителей участковых избирательных комиссий Алматы. Участники обновили свои знания, прошли тестирование, приняли участие в интерактивной игре «День голосования». Они на практике отработали основные процедуры организации и проведения голосования, а также алгоритмы действий членов участковых избирательных комиссий в различных ситуациях.

Выступая перед участниками семинаров, Нурлан Абдиров акцентировал внимание на важности строгого соблюдения требований избирательного законодательства и корректной организации работы комиссий и участков.

– Сейчас наша страна стоит на пороге исторического события. Первые выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа. От каждого члена избирательных комиссий по всей стране напрямую зависят ход и результаты электорального процесса. Напоминаю, что работа должна проводиться на основе принципа «Закон и Порядок»: справедливо, транспарентно и строго в рамках законодательства. Для этого нужно, чтобы 71 тысяча членов всех избирательных комиссий разного уровня, которые организуют эти выборы, были обучены. Именно поэтому сейчас члены Центризбиркома инспектируют избирательные участки во всех регионах страны и организуют проведение таких обучающих семинаров, – отметил он.

По результатам проведенного тестирования Нурлан Абдиров поручил руководству территориальной избирательной комиссии города организовать дополнительное обучение по актуальным темам. Речь идет о вопросах организации голосования вне помещения для голосования, определения документов, подтверждающих полномочия международных наблюдателей, условий допуска представителей СМИ на избирательный участок, выдачи открепительных удостоверений и оснований для повторного подсчета голосов.

Вчера под председательством Нурлана Абдирова также прошло совещание с участием представителей акимата города, руководства правоохранительных и иных госорганов, отвечающих за предупреждение ЧС, социальную защиту и другие направления. Участники совещания рассказали об уровне готовности мегаполиса к предстоящим выборам.

Председатель ЦИК обозначил важность усиления межведомственной координации и взаимодействия для качественной организации работы в день голосования. Он обратился к местным исполнительным органам с призывом обеспечить комфортные условия для работы на избирательных участках. Было отмечено, что, учитывая жаркую погоду, важно оснастить их системами кондиционирования и вентиляции, особенно те участки, которые расположены в небольших помещениях.

Представители ЦИК также ознакомились с деятельностью Единого контакт-центра 109 Open Almaty: в период проведения выборов на его базе организована специализированная линия для оперативного информирования граждан по вопросам избирательного процесса.

Сейчас в центре работают пять специа­листов по выборной тематике. В преддверии дня выборов число операторов увеличится до 20 человек, поскольку прогнозируется значительное увеличение количества звонков. В настоящее время ежедневно в центр поступает в среднем 190 обращений: чаще всего граждане интересуются, как найти свой избирательный участок, как получить открепительное удостоверение, как могут проголосовать маломобильные граждане и лица с инвалидностью, как принять участие в голосовании людям с временной регистрацией или при ее отсутствии.

По информации ЦИК РК, в Алматы работают девять территориальных, а также 670 участковых избирательных комиссий. Из них 597 образованы по месту регистрации граждан, еще 73 – в местах их временного пребывания. По итогам проведенной инвентаризации все 670 участков признаны соответствующими установленным требованиям и обеспечены необходимым оборудованием.