Учебные программы пересмотрели в Казахстане: какие предметы появятся в школах

К началу учебного года Министерство просвещения привело государственные общеобязательные стандарты и типовые планы в соответствие с положениями обновленного Основного закона. Об этом на заседании Правительства сообщила глава ведомства Жулдыз Сулейменова.

Фото: пресс-служба правительства

Содержание школьного образования дополнилось рядом новых обязательных курсов. Для учащихся 5-7 классов вводится предмет «Основы Конституции», в 8-11 классах – обязательный курс «Закон и порядок», а для 5-11 классов – «Личная безопасность».

Ранее преподававшийся по выбору курс «Основы права» переводится в статус обязательного для всех учащихся с обновлением содержания по принципам Новой Конституции.

«В настоящее время в более чем 8 тыс. школ страны обучается 4,1 млн. учащихся. В этом году 380 тыс. детей будут приняты в первый класс. В 11-й-выпускной класс прошли 227 тыс. учащихся. В прошлом учебном году школу окончили более 230 тыс. учащихся», — отметила министр

Кроме того, в 100 детских садах в пилотном режиме реализуются методы ранней профориентации «Ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу».

По данным министра, на сегодня в стране функционируют более 12 тыс. дошкольных организаций, в них воспитываются более 1 млн детей. Из них 360 тыс. детей прошли предшкольную подготовку.