Академический подход к истории

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Александр Бри

Продолжается работа над подготовкой многотомника «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

фото с сайта Акорды

Государственный советник РК Ерлан Карин провел очередное совещание по вопросам подготовки академического многотомного издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Как известно, подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, была инициирована Президентом страны в статье «Независимость превыше всего».

В ходе совещания министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и руководители томов нового академического издания – генеральный директор Института археологии им. А. Х. Маргулана Акан Онгар, директор Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова – доложили Государственному советнику о проделанной работе в свете задач, поставленных Главой государства на II заседании Национального курултая.

По итогам совещания Ерлан Карин определил подходы по дальнейшей работе над новым академическим многотомным изданием по истории Казахстана.

#история Казахстана #история #издание

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