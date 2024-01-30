Акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса – премьер Смаилов

Экономика, Правительство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На заседании правительства под председательством премьер-министра Алихан Смаилов назвал нерешенные вопросы, которые сдерживают развитие предпринимательства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил глава правительства, для поддержки отечественных предпринимателей проводится масштабная работа.

🟢Так, благодаря принятым мерам доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны увеличилась до 36,5%, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 40%.

– Для достижения этой цели уже сейчас внедряется новая регуляторная политика в предпринимательской деятельности. Проводимая реформа “с чистого листа” повышает эффективность стимулирующих мер для активизации бизнеса. На сегодня 9 тысяч излишних требований уже исключены. Оставшиеся около 1 тысчи таких требований исключаются в рамках законопроекта по ведению бизнеса, — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что с этого года запущена автоматизированная система управления рисками в сферах контроля и надзора. В результате значительно сократятся плановые проверки бизнеса и случаи привлечения предпринимателей к ответственности.

 – Таким образом, бизнес почувствует снижение административной нагрузки, – отметил премьер-министр.

По словам Алихана Смаилова, в то же время остаются нерешенными некоторые вопросы, которые сдерживают развитие предпринимательства.

 – Например, акиматы не справляются с растущими потребностями бизнеса по подключению к базовой инфраструктуре. Регионам нужно оперативнее подводить инженерные сети и коммуникации для своевременного ввода в эксплуатацию запланированных проектов, — указал премьер-министр.

#Правительство #заседание #проблемы #инфраструктура #акиматы #МСБ

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