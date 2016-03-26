Алтай Кульгинов назначен акимом ЗКО

Кадровые назначения
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Ксения Воронина
Указ "О назначении Алтая Кульгинова акимом Западно-Казахстанской области" подписал Глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году в Туркестане. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и магистратуру Британского университета Абердин по президентской Международной образовательной программе "Болашак".

В 2001 году был назначен главным специалистом, исполняющим обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре.

В 2002–2003 годах работал прокурором управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

С 2003 по 2007 годы являлся заместителем начальника управления Агентства по делам государственной службы по Астане.

В 2007–2008 годах работал начальником управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции.

С 2008 по 2010 годы был заместителем генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп".

В 2010–2012 годах занимал должность государственного инспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

В феврале 2012 он был назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. На этой должности он проработал до апреля 2013 года – с этого периода и по настоящее время занимал пост акима Уральска.

Кресло акима ЗКО до Кульгинова занимал Нурлан Ногаев, который сегодня назначен акимом Атырауской области. 

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