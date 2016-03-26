Алтай Кульгинов назначен акимом ЗКО

Указ "О назначении Алтая Кульгинова акимом Западно-Казахстанской области" подписал Глава государства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году в Туркестане. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и магистратуру Британского университета Абердин по президентской Международной образовательной программе "Болашак".
В 2001 году был назначен главным специалистом, исполняющим обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре.
В 2002–2003 годах работал прокурором управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
С 2003 по 2007 годы являлся заместителем начальника управления Агентства по делам государственной службы по Астане.
В 2007–2008 годах работал начальником управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции.
С 2008 по 2010 годы был заместителем генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп".
В 2010–2012 годах занимал должность государственного инспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
В феврале 2012 он был назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области. На этой должности он проработал до апреля 2013 года – с этого периода и по настоящее время занимал пост акима Уральска.
Кресло акима ЗКО до Кульгинова занимал Нурлан Ногаев, который сегодня назначен
акимом Атырауской области.