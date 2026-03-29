Фото: кадр из фильма «Лучший стрелок»

Как пишет Kommersant.ru, актер Джеймс Толкан, известный по ролям в трилогии «Назад в будущее», умер 26 марта в деревне Саранак-Лейк (штат Нью-Йорк) в возрасте 94 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте франшизы.

Джеймс Толкан родился 20 июня 1931 года в городе Калумет в штате Мичиган. Господин Толкан дебютировал как актер в 1960 году в сериале «Нагой город». В 1973-м снялся в фильме «Серпико», номинированном на два «Оскара».

Актер наиболее известен по роли директора школы мистера Стрикленда и его предка маршала Стрикленда в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985, 1989 и 1990 г.). Джеймс Толкан также снялся в картинах «Любовь и смерть» Вуди Аллена (1975), «Лучший стрелок» Тони Скотта (1986) и многих других кино- и телепроектах. Вестерн-хоррор «Костяной томагавк» — последний фильм, в котором сыграл господин Толкан, — вышел в 2015 году.