Воинские части Национальной гвардии МВД РК в Алматы и Туркестане пополнились новыми автопатрулями. Знаковое событие прошло в преддверии праздника обновления и единства — Наурыз мейрамы.

Новые автомобили были презентованы Заместителю министра внутренних дел - Главнокомандующему Национальной гвардией Ансагану Балтабекову.

Генерал-майор А. Балтабеков подчеркнул важность технического оснащения подразделений, выполняющих задачи по обеспечению общественной безопасности.

- Национальная гвардия стоит на защите покоя общества, закона и порядка. Выполнение служебно-боевых задач требует высокой мобильности и оперативности реагирования. Уверен, что новые автопатрули значительно усилят потенциал подразделений и повысят эффективность несения службы, - отметил Главнокомандующий.

Поступившая техника позволит значительно улучшить патрулирование, сократить время реагирования на вызовы и повысить уровень безопасности граждан.

Стоит отметить, что работа по обновлению материально-технической базы ведётся на системной основе. Так, за короткий период в подразделения Национальной гвардии уже поставлено 336 единиц современной техники, из которых более 120 направлены в воинские части регионального командования «Оңтүстік».

Пополнение автопарка стало очередным шагом в укреплении боеготовности и повышении эффективности выполнения задач, стоящих перед Национальной гвардией в обеспечении стабильности и правопорядка в стране.