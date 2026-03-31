коллаж Натальи Ляликовой сгенерирован с помощью Gemini

Как известно, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева 2026-й объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта с целью развития цифровых технологий и их внедрения, в том чис­ле на железнодорожном транспорте.

Так, по словам главного инженера филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Дирекция магистральной сети» Кайырбая Урынбаева, в Павлодарском отделении железной дороги впервые в республике внедрена автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами устройств пути, связи, электроснабжения и электрификации. Цель этой цифровой разработки – повысить качество планирования, оптимизировать производственные процессы и обеспечить прозрачность всех уровней управления.

Система оцифровывает процессы планирования, исполнения работ по текущему содержанию, техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных путей и устройств. Кроме того, осуществлена ее интеграция с мобильными диагностическими комплексами (вагонами МДК). Благодаря этому результаты технического состояния железнодорожного пути, полученные при проезде мобильных диагностических комплексов, передаются в систему в автоматическом режиме. Что дает возможность инженерам АСУ оперативно устранять выявленные отклонения.

По данным Кайырбая Урынбаева, система автоматически формирует график устранения особо критичных неисправностей, особенно если они касаются геометрии рельсовой колеи или изъянов, выявленных видеоконтролем. Кроме того, система запрограммирована на выявление повторяемости критичных неисправностей и в случае обнаружения рассылает о них информацию руководителям дистанции пути для принятия мер. Ранее составление подобного графика работ проводилось специалистами в ручном режиме.

В системе автоматически производится­ списание использованного строи­тельного материала в режиме «день в день», а по окончании календарного месяца формируется соответствующий материальный отчет, что исключает необходимость ручного его заполнения.

Работникам технических отделов дистанций пути также доступны данные по расходу стройматериалов, что исклю­чает возможность каких-то ошибок в виде повторного списания. Вся информация в системе доступна в режиме реального времени на всех уровнях управления.

– В нынешнем году начато масштабирование системы по всем отделениям железнодорожных путей, ведется работа по обеспечению руководителей цехов компьютерной техникой и подключения ее к локальной сети, – уточнил Кайырбай Урынбаев.

В филиале АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция магистральной сети» по Акмолинскому региону введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная сис­тема «Контроль состояния бесстыкового пути» (АС «КСБП»). Новый цифровой инструмент направлен на повышение безопасности движения поездов и совершенствование процессов управления путевым хозяйством.

В настоящее время система успешно функционирует на дистанциях пути Жана-Есиля, Кокшетау, Астаны и Атбасара. АС «КСБП» разработана филиалом АО «НК «ҚТЖ» – «Дирекция автоматизации и цифровизации» и представляет собой современную платформу информационного сопровождения работников путевого хозяйства. Система обеспечивает автоматизированный контроль технического состояния бесстыкового пути, включая непрерывный мониторинг температурных напряжений в рельсовых «плетях», что особенно важно в условиях резких климатических колебаний.

Как пояснил Кайырбай Урынбаев, внед­рение АС «КСБП» поз­воляет перейти к централизованному учету паспортных данных бесстыковых путей по всей сети АО «НК «Қазақстан темір жолы». Это существенно упрощает процессы анализа, хранения и обновления информации, автоматизирует формирование отчетов, а также сокращает трудозатраты при ежегодной их сдаче в депар­тамент пути и сооружений.

Освоение автоматизированной системы «Контроль состояния бесстыкового пути» является важным этапом цифровой транс­формации путевого хозяйства. Новое решение обеспечивает непрерывный контроль ключевых параметров бесстыкового пути, повышает точность данных и позволяет выстроить единый подход к управлению инфраструктурой на всех уровнях. В дальнейшем планируется поэтапное расширение функционала сис­темы и ее внедрение во всех отделениях стальных магистралей. Полное завершение работ по вводу АС «КСБП» запланировано до конца 2026 года, что станет важным шагом по формированию устойчивой, безопасной цифровой инфраструктуры казахстанских железных дорог.

– Без автоматизированных систем уже невозможно эффективно управлять процессами. Одним из действенных методов контроля над состоянием пути является применение уже упоминавшихся выше мобильных диагностических комплексов, позволяющих выявить «узкие места» и вовремя отреагировать, – заключил главный инженер дирекции магистральной сети. – Такая диагностика не только помогает принимать меры по обеспечению безопас­ности движения, но и дает возможность скорректировать и сформировать первоочередные и плановые виды ремонта.

Также в дирекции внедрены дашборды (интерактивные приборные панели), на которых в легко воспринимаемом виде отражаются показатели работы по безопас­ности движения, безопасности и охране труда, выполнению планов капитального ремонта пути.

Таким образом, внедрение автоматизированных сис­тем управления в дирекции магист­ральной сети – это стратегический шаг в направлении цифровой трансформации железнодорожного транспорта республики. Автоматизация повышает эффективность, прозрач­ность и безопас­ность работы инфраструктуры, что соответствует целям государственной политики в сфере транспорта и цифровизации.