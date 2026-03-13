В столичном школе-лицее №27 имени Касыма Кайсенова по инициативе администрации учебного заведения состоялось воспитательное мероприятие под названием «Елін сүйген ерлер» с участием военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Представители войск правопорядка приняли участие в мероприятии по поручению Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова. Главная цель встречи — привить молодому поколению любовь к Родине, воспитать у подрастающей молодежи чувство патриотизма и гражданской ответственности.

На встречу были приглашены советник Главнокомандующего Национальной гвардией Алибек Абдилов, а также Мужской хор Ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

В ходе мероприятия советник Главнокомандующего рассказал школьникам о значении патриотизма и любви к Отечеству, призвав молодежь преданно служить стране, уважать историю и ценить независимость государства.

«Любовь к Родине — священный долг каждого гражданина, а будущее страны находится в руках образованного и сознательного поколения. Гвардейцы всегда стремятся поддерживать тесную связь с молодежью. И в этот раз мы постарались ответить на волнующие их вопросы и провести познавательную встречу», - отметил Алибек Абдилов.

В свою очередь, Мужской хор Национальной гвардии, уже получивший международное признание, исполнил ряд ярких произведений, подарив зрителям особую духовную атмосферу.

От имени слушателей со словами благодарности военнослужащим выступила руководитель отдела управления образования города Астаны Асыл Амангелдиева, отметив высокий уровень выступления гвардейцев.

Стоит отметить, что сегодня в образовательных учреждениях страны действует около 100 специализированных классов «Жас бүркіт» Национальной гвардии. Кроме того, для школьников регулярно организуются дни открытых дверей в воинских частях.