Распоряжением Главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад». Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

С 1991 по 1993 год проходил срочную воинскую службу.

Служил на должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками - начальника штаба.

С февраля 2023 по февраль 2024 г. был начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

5 февраля 2024 года распоряжением главы государства был назначен командующим войсками Регионального командования "Запад".