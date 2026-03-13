– Уважаемый Ерлан Жаканович, благодарим вас за то, что нашли время для беседы с журналистами газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». В воскресенье состоялось историческое для нашей страны событие – прошел референдум по проекту новой Конституции. И мы хотим поговорить с вами, в первую очередь как с главой Общенациональной коалиции. За прошедший месяц вы объехали практически весь Казахстан, на страницах наших газет мы освещали все встречи членов коалиции с населением. Поэтому хотелось бы узнать, чем для вас явился этот референдум, как вы оцениваете его значение для нашего общества?

– Да, вы правы, прошедший месяц был очень насыщенным для членов Общенациональной коалиции и, я думаю, для всего Казахстана. Во-первых, я могу уверенно сказать, что состоявшийся референдум открыл новую страницу в истории нашего государства. Это важная веха в развитии страны и, безусловно, эпохальное событие. Будет вполне справедливо назвать новую Конституцию, которую поддержала и приняла большая часть казахстанцев, началом новой эпохи – Современного, Справедливого, Сильного Казахстана. На республиканском референдуме наш народ вновь продемонстрировал, что поддерживает курс Главы государства и полностью доверяет проводимым в стране глубинным реформам. И это объяс­нимо, ведь люди видят динамику и реальные изменения к лучшему. Поэтому я назвал бы главным итогом референдума именно абсолютное доверие народа. А там, где есть доверие, как известно, дос­тигаются цели, преодоле­ваются трудности, реализуются амбициоз­ные планы. – Несколько лет назад после объявления референдума по вопросу строительства АЭС вы также были в составе Народной коалиции. И тогда, и сейчас вы посещали регионы, общались с населением. Что изменилось? – Действительно, с 2022 года в составе предвыборного штаба и Коалиции по проведению референдума мы несколько раз объехали регионы страны. И с каждым разом я все больше замечаю, насколько политически зрелым становится наше общество. На наших глазах рождается новая политическая культура – культура участия, ответственности и сопричастности. И это закономерный результат последовательного реформаторского курса Главы государства. Президент не раз подчеркивал, что ключевые решения должны принадлежать народу. И сегодня мы видим, как этот принцип становится реальностью. Люди больше не остаются в стороне – они вовлечены, они обсуждают, они спорят, они делают выбор. Они чувствуют, что от их голоса действительно зависит будущее. Этот подход «вместе с народом» уже стал неотъемлемой частью общественной жизни. Он пробудил инициативу, усилил гражданскую активность, изменил само мышление. Сегодня казахстанцев волнуют не только личные вопросы, они думают шире, глубже, стратегически. Их интересует не только настоящее, но и будущее страны. Эти тренды мы наблюдали уже в 2024 году, в ходе подготовки к референдуму по строительству АЭС. Тогда на встречах по всей стране люди открыто высказывались, задавали сложные вопросы, вступали в дискуссии. Это был

настоящий общественный разговор о будущем. И это закономерно. Ведь вопрос энергетической независимости – это вопрос суверенитета, устойчивости и перспектив развития. Он касается каждого. Следовательно, подобный воп­рос по своей природе не мог решаться кулуарно или единолично. Его масштаб и значение требовали единственно справедливого решения – доверить выбор самому народу. И именно так поступил Глава государства, передав судьбу строительства АЭС в руки граж­дан страны. Хочу отметить, что это был первый в истории независимости страны референдум, посвященный не политическим, а экономическим вопросам. Осознавая значимость этой инициативы и ее долгосрочное влияние на будущее страны, ведущие общественно-политические силы объединились. Сформировался­ мощный Народный штаб, в который вошли авторитетные ученые, эксперты, экономисты – люди знания, опыта и высокой гражданской ответственности. Их работа стала настоящей просветительской миссией. На встречах, в обсуждениях, в живом диалоге с людьми они не просто доносили информацию – они помогали разобраться,­ отделить факты от домыслов. Ведь главными оппонентами за­частую были не аргументы, а фобии, укоренившиеся в общественном

сознании. Шаг за шагом формировалось понимание. Люди начали видеть реальную картину, осознавать стратегическую важность мирного атома для энергетической независимости и устойчивого развития страны. И в итоге общество сделало осознанный, взвешенный и зрелый выбор – поддержало строительство АЭС. Этот результат стал не просто итогом голосования. Он стал свидетельством высокого интеллектуального и гражданского потенциала нашего народа. Доказательством того, что наше общество способно мыслить глубоко, критически и ответственно – отделяя истину от заблуждений, «зерна от плевел». К слову, по поручению Президента недавно мы были в Париже и принимали участие во Втором Всемирном саммите по ядерной энергетике, где европейские политики открыто признали ошибочность своего решения об отказе от использования гражданской ядерной энергетики. Это решение напрямую сказалось на развитии Европы и повысило их зависимость от внешних игроков. На этом фоне особенно ясно видны дальновидность и праг­матизм решений, принимаемых в нашей стране. Казахстан не только своевременно оценил глобальные вызовы, но и сделал выбор в пользу устойчивого будущего.

Сегодня речь уже идет не об одной, а о строительстве трех атомных электростанций как фундаменте энергетической независимости, технологического развития и долгосрочной конкурентоспособности государства. – У нынешней коалиции задача была еще сложнее – разъяс­нить важность принятия новой Конституции. Как справлялись с этим? – В этом году, основываясь на предыдущем опыте, Общенацио­нальная коалиция объединила уже более 300 республиканских общественных объединений. В нее, помимо партии «Amanat», вошли также «Ауыл», «Ак жол», «НПК», «Respublica». Кроме того, наши ряды пополнили волонтеры, многотысячное женское крыло партии «Amanat», молодежные организации. Такая практика уже стала нашей традицией. Несмотря на разные политические платформы, мы всегда собираемся вместе, когда речь идет о судьбоносных, общенациональных вопросах. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность коллегам по коалиции, а также всем гражданам, которые активно участвовали в агитационно-разъяс­нительной работе, связанной с референдумом. За месяц мы побывали во всех регионах страны. Были созданы местные штабы в каждом городе и районе. Члены коалиции провели десятки тысяч встреч по всей стране – с жителями, представителями интеллигенции, учеными, трудовыми коллективами. В общей сложности это миллионы людей, с которыми состоялся прямой и откровенный диалог. Это были по-настоящему теп­лые, искренние разговоры. Люди делились своим пониманием Конституции, говорили о своих ожиданиях, планах, иногда даже о переживаниях. Порой через собственные жизненные примеры, а иногда даже через стихи они объясняли, почему поддержи­вают новую Конституцию и какие надежды связывают с будущим нашей страны. Параллельно велась большая работа в средствах массовой информации и социальных сетях. И я убежден, что благодаря этой большой совместной работе нам удалось донести смысл президентских реформ до людей по всей стране. Как итог – каждый гражданин смог увидеть в этих преобразованиях что-то по-нас­тоящему важное и близкое для себя – то, что отвечает интересам его семьи, его будущего и будущего всей страны. – Сразу видно, что была проведена большая работа. А что особо запомнилось вам лично из встреч с людьми? – В первую очередь практически во всех уголках страны граждане проявляли все больше ответственности за будущее следующих поколений. Люди стали меньше относиться к политическим процессам безразлично, мы видим, как уходит равнодушие и об­щество демонстрирует готовность к переменам. Это одно из важных изменений, произошедших в Казахстане за последние годы. Мы встречались с представителями самых разных социальных групп – студентами, преподавателями, учеными, врачами, шахтерами, предпринимателями, рабочими, спортсменами и представителями интеллигенции. И мне очень запомнилось выступление 19-летней девушки Айданы Бекмырза на встрече в Жамбылской области. У нее сложилось свое, очень интересное восприятие инициатив Президента­ и Конституции. Ее аргументы сильны и логичны. Эта молодая девушка сказала: «Справедливость – это не когда все одинаковы, а когда всем предоставлены равные возможности. И молодым, и пожилым. И селу, и городу. И простому человеку, и начальнику. Справедливость должна проявляться не только на словах, но и на деле». Кроме того, она отметила: «Некоторые думают, что порядок – это ограничение. Но на самом деле порядок – залог свободы. Например, если нет светофора, на дороге нет порядка. Если нет правил – нет игры. Если нет закона – нет государства. Закон нужен, чтобы защищать слабых. Главное – закон должен работать для всех одинаково». Согласитесь, это очень мудрые слова для такого юного возраста. Есть и еще один примечательный момент, который проявился в ходе агитационной работы. Мы обратили внимание на то, что многие выступавшие невольно персонализировали народную Конституцию. Это во многом соответствует культуре нашего народа. Исторически в Казахстане ключевые правовые реформы всегда ассоциировались с именами выдающихся правителей, которые брали на себя ответственность за судьбу страны и предлагали общест­ву жизненно важные новации. Достаточно вспомнить «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы». Хан Тауке получил прозвище Әз Тәуке и считался глобальной личностью, потому что предложил своему народу кодекс «Жеті жарғы». Надо сказать, что все эти правовые системы были пронизаны глубокой идеей справедливости. Они рождались как ответ на зап­рос общества, отражали дух своего времени и становились опорой для дальнейшего развития государства. Сегодня мы вправе говорить о продолжении этой исторической преемственности. В основе новой Конституции также лежит принцип справедливос­ти – ценность, которая испокон веков была неотъемлемой частью мировоззрения наших предков. И потому неудивительно, что нынешнюю Конс­титуцию народ стал называть «Справедливой Конституцией

Токаева». Это определение родилось не в кабинетах, а в живом общении людей – в разговорах, на встречах, в открытых дискуссиях. И это не просто красивая метафора, а свидетельство того, что связь времен не прервалась. Она продолжается в идеях, в ценностях и в стремлении к справедливости, которая и сегодня остается основой развития страны. – А как же критические

высказывания в адрес новой Конс­титуции, особенно в первые дни после публикации проек­та? – Думаю, у этого есть свои причины. В первые дни обсуждения в публичном пространстве звучало много разных мнений. И это естест­венно для открытого диалога. Когда проект Конституции был готов и вынесен на всенародное обсуждение, стало ясно, что важно донести его смысл до каждого гражданина. Именно тогда наша коалиция включилась в эту работу, сделав акцент на разъяснении и прямом общении с людьми. Одним из наиболее чувствительных и обсуждаемых вопросов стала тема бесплатности услуг в сферах образования и здравоохранения. К сожалению, в этот период распространялась недос­товерная, откровенно фейковая информация о том, что социальные гарантии якобы будут отменены, а базовые услуги станут полностью платными. Однако реальность совершенно иная. Казахстан был и остается социальным государством, и этот принцип четко закреплен в новой Конституции. Кроме того, он подкреплен конкретной государственной политикой – более 50 процентов бюджета направ­ляется именно на социальную сферу. Кроме того, статья 1 Основного закона гласит: «Высшими ценнос­тями государства являются человек, его жизнь, права и свободы». В Конституции четко прописано, что данные услуги являются неоплачиваемыми. Соответственно, можно утверждать, что возможности граждан в сферах здравоохранения и образования будут сохранены и даже расширены. Важно понимать и другое. Не­смотря на то что эти услуги назывались бесплатными для населения, они всегда финансировались за счет государственного бюджета, то есть за счет налогов граждан, и будут финансироваться­ так же и впредь. Это не раз подчеркнул и Глава государства на прошедшем недавно форуме депутатов маслихатов. Был и еще один наиболее обсуждаемый в обществе момент – будто проект новой Конституции открывает путь к продаже земли иностранным гражданам и меж­дународным организациям. Это было явной дезинформацией. В проекте Конституции нет ни одной нормы, позволяющей продавать землю иностранцам или снимать действующие ограничения. Напротив, базовые положения остаются неизменными – земля и природные ресурсы принадлежат народу, а государство лишь реализует это право от его имени. Проект Конституции закрепляет этот принцип. Благодаря тщательным разъяс­нениям наших коллег сомнения в обществе были рассеяны, люди получили достоверную информацию и убедились, что никаких оснований для недоверия нет. Другой пример – судьба АНК. Вы знаете, что в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, предполагается упразднение Ассамблеи народа Казахстана и создание вместо нее нового органа – Халық Кеңесі. Во время наших поездок мы специально встречались с членами АНК, посещали дома дружбы, чтобы услышать мнение людей, понять их. Мы осознавали, что среди представителей этнокультурных объединений есть определенные сомнения, переживания. Поэтому наши коллеги подробно разъясняли, что опыт АНК в деле сохранения межэтнического согласия остается исключительно ценным и будет обязательно учитываться. Дома дружбы, кафедры АНК, национальные театры и газеты сохраняются, и все это станет на­дежной основой для дальнейшего развития. Новая Конституция только усилит потенциал этнокультурных объединений. После вхождения в состав Халық Кеңесі они смогут совместно с представителями регионов и общественных объединений рассматривать ключевые вопросы страны и вносить предложения по их решению. По сути их голос утраивается,­ становится сильнее. Кроме того, им предоставляется право выступать с законодательными инициативами, а это реальная возможность влиять на развитие общества и укреплять межэтническое согласие. В целом встречи с людьми по всей стране показали цельную картину – граждане внимательно изучили проект, видят положительные изменения в стране и хотят, чтобы эти перемены продолжались и становились устойчивыми. – А что конкретно влияет на изменение сознания, о чем сегодня так много говорится? Неужели действительно люди сегодня готовы отодвинуть свои личные вопросы на второй план? – Как я уже отмечал, сегодня люди поднимают не только бытовые вопросы, но и все чаще говорят о темах более широкого, общенационального характера – о развитии страны, о единстве общества, о будущем Казахстана.

Если вспомнить ситуацию шесть-семь лет назад, то тогда граждане чаще обращались с проблемами повседневного характера. Это вопросы питьевой воды, состояния дорог, безработицы, жилищно-коммунального хозяйства. И надо сказать, что многие из этих проблем, о которых тогда говорили люди, сегодня последовательно решаются. Строятся новые дороги, модернизируется инфраструктура, реализуются масштабные программы развития регионов. Еще в своем Послании 2021 года Президент поставил задачу полнос­тью обеспечить регионы страны качественной питьевой водой. И уже в январе этого года Правительство отчиталось о выполнении данной задачи. Питьевой водой обеспечены 90 городов и более шести тысяч сельских населенных пунктов. На примере одного Мангистау можно сказать, что проблема питьевой воды решена, она оставалась открытой и в советский период, и в годы независимости. Помимо этого, в области полностью решены вопросы отопления и электроэнергии, идет модернизация инфраструктурных сетей. Кроме того, в Мангистау построе­ны десятки школ. В ближайшее время проблема трехсменного обучения в регионе будет полностью снята. К слову, если за первые тридцать лет независимости мы стремились построить хотя бы по одной образцовой школе в каждом областном центре, то за последние пять лет было построено 217 келешек мектептерi, причем даже в отдаленных аулах. Мангистаусцы высоко оценивают такое внимание государства и отдельно благодарят Президента за особую заботу о регионе. Много позитивного мы услышали и в Павлодарской области. Вы знаете, что это один из индустриальных регионов страны. Там активно развиваются предпринимательство, новые производства и IT-сектор. В ближайшее время область вполне может стать четвертым регионом – донором страны. И подобные положительные примеры есть во всех регионах. В этом мы смогли воочию убедиться. Именно такие конкретные результаты государственной политики во многом влияют на изменение общественного сознания. Когда люди видят реальные изменения в своей жизни, у них появляется больше уверенности в будущем, растет интерес к вопросам стратегического развития страны и желание участвовать в общественной жизни. Меняется и сама иерархия социальных вопросов. Безусловно, такие темы, как рост цен, инфляция, деятельность монополистов и другие экономические проблемы, по-прежнему остаются актуальными для граждан. Но важно отметить, что и по этим направлениям принимаются системные и комплексные меры, совершенствуется законодательство. Об этом очень подробно говорил Глава государства на Третьем форуме депутатов маслихатов всех уровней. – Понятно, что в агитационной работе коалиция во многом опиралась на уже наработанный опыт. А что нового дала именно эта кампания? – В целом наши встречи с граж­данами не ограничивались только обсуждением смысла и содержания новой Конституции. Они были важны и с другой точки зрения, ибо дали возможность услышать людей, почувствовать голос общества, уловить ритм времени. Именно в таком живом диалоге рождаются новые инициативы. Например, в ходе нынешней кампании наша партия предложила новый проект под названием Turgyndar Amanaty, созданный для того, чтобы сделать жизнь в многоквартирных домах удобнее. Он помогает жителям заботиться о своем жилье и повышает ответственность за общее имущество. Поэтому в разных регионах мы провели отдельные встречи с представителями кооперативов и управляющих компаний, с людьми, которые ежедневно сталкиваются с бытовыми проблемами жителей и готовы совместно искать решения. Эти встречи показали живой интерес и готовность горожан участвовать в проекте. Более того, с ними получился очень содержательный разговор о новой Конституции. Они увидели важные для себя нормы. Речь идет, прежде всего, о закреплении обязанностей собственников имущества, которые теперь будут не только распоряжаться имуществом, но одновременно нести ответственность за его содержание и использование. В сфере кондоминиума это особенно важно. Поэтому представители КСК и ОСИ активно поддержали новую Конституцию. В будущем мы надеемся, что проект Turgyndar Amanaty, как и инициативы нашей партии «Ауыл аманаты», «Жер аманаты», «Қарызсыз қоғам», станет востребованным и принесет реальную пользу людям. К примеру, у всех на слуху уже хорошо зарекомендовавший себя проект партии «Қарызсыз қоғам». Проблема долгов сегодня волнует не только Казахстан – миллионы людей по всему миру сталкиваются с тем, что кредиты давят и лишают спокойствия. Люди переживают, боятся за будущее своих семей, не могут строить планы и просто жить спокойно. Президент искренне переживает за каждого человека. Он видит, как тяжело живется тем, кто попал в финансовую ловушку, и понимает, что государство должно помогать им. Поэтому Глава государства поддержал инициативу нашей партии и поручил масштабировать ее по всей стране. Сегодня мы вместе с государст­венными органами и финансовыми институтами работаем над улучшением ситуации. – Продолжая тему, нужно вспомнить: на сегодня объем потребительского кредитования измеряется триллионами тенге. Наверное, чрезмерную долговую нагрузку населения невозможно решить только путем списания долгов? – Да, вы совершено правы. Партия «Amanat» работает над тем, чтобы повышать финансовую грамотность и открывать гражданам новые возможности для выхода из «долговой ямы». Проект партии «Қарызсыз қоғам» за более чем три года позволил обучить финансовой грамотности более 1,5 миллиона граждан. Еще 1 миллион человек получили юридические и финансовые консультации. Кроме того, в рамках проекта была организована работа по поиску путей облегчения долговой нагрузки. Мы ведем работу по множеству направлений – это финансовая грамотность, формирование семейного бюджета, грамотное планирование бизнеса и так далее. Когда я говорю о проекте, мне вспоминается одна встреча в рамках работы коалиции в Байзакском районе Жамбылской области. Участницы проекта делились своими личными историями. Они рассказывали о том периоде жизни, когда потеряли источники дохода и каждый их день был наполнен постоянным напряжением и страхом за будущее семьи. Они буквально лишились спокойствия и сна. Женщины делились с нами, как отчаяние переполняло их, когда казалось, что выхода нет. Именно в этот момент проект стал для них поддержкой – не разовой помощью, а возможностью постепенно вернуть контроль над своей жизнью и обрести уверенность. Сегодня многие, кому когда-то протянули руку помощи, сами стали тренерами проекта и помогают другим гражданам избавиться от долгового бремени. В целом, проект воплощает старую мудрость: дать не рыбу, а удочку, чтобы человек, оказавшийся в трудной ситуации, сам научился справляться, зарабатывать и находить выход. Проект «Қарызсыз қоғам» постепенно превращается в отдельное движение, объединяющее сотни тысяч людей, поверивших в реальную заботу государства и ощутивших ее на себе. На наших встречах участники проекта поддерживали новую Конституцию и уверяли, что обязательно примут участие в референдуме, потому что верят в свое государство. – Сегодня глобальная турбулентность становится новой нормальностью, страны все больше отдаляются друг от друга. В этих условиях грамотно выстроенная международная политика становится базовым условием жизнедеятельности любого государства. Как новая Конституция готовит нас к новым глобальным вызовам? – Сегодня, когда мир подвергается всевозможным изменениям, то тут, то там вспыхивают все новые конфликты, мы глубоко ценим, что Казахстан остается островком стабильности и согласия. В этом, безусловно, большая личная заслуга нашего Президента. Его взвешенный подход к внешней политике, преданность национальным интересам и способность находить баланс сделали Казахстан надежным и предсказуемым партнером на мировой арене. Благодаря его международному авторитету страна заняла достойное место среди мировых держав. Международные аналитики уже называют нас Средней державой. Наш Президент – политик, смотрящий далеко вперед. Он хорошо знает историю зарубежных стран и всегда своевременно улавливает современные мировые тенденции. Поэтому он постоянно стремится сделать так, чтобы Казахстан был в тренде демократических процессов. Мировые реалии показывают, что это лучшая гарантия устойчивости страны и укрепления государственности через включение общества в политику. Принятие новой Конституции в текущих условиях мировой не­стабильности – стратегический шаг Президента. Мы не только создаем лучшие условия для жизни наших граждан. Мы демонстрируем миру, что Казахстан – стабильная и демократическая страна, которая еще больше укрепляет свои государственные институты. Закрепляет баланс – «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» уже на конституционном уровне. Четко определяет полномочия и функции каждого института – Президента, вице-президента, Курултая, Правительства, Халық Кенесі. Это создает ясность и гармонию в управлении. И самое важное, мы сохраняем президентскую форму правления как гарант обеспечения непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти. Как основу внутренней стабильности, устойчивого развития и укрепления независимости страны. – Мы помним, что звучали мнения о том, будто проект новой Конституции был подготовлен слишком поспешно. На ваш взгляд, достаточно ли было времени для переработки Основного закона? – Подготовку проекта Конституции никак нельзя назвать поспешной. Об этом уже говорил Президент. Как вы верно отметили, фундамент для изменений был заложен намного раньше. Еще прошлой осенью Глава государства инициировал масштабную парламентскую реформу, направленную на переход от двухпалатной системы к однопалатному Парламенту. На заседании Национального курултая в Кызыл­орде были обозначены ключевые изменения, которые предстояло внести в Основной закон. С этого момента кампания вошла в активную фазу, была создана Комиссия по конституционной реформе из более чем 130 экспертов, и граждане со всей страны начали активно направлять свои предложения через специальные платформы. Почти каждый день проект обновлялся, учитывая новые идеи и замечания людей, становясь все более точным отражением их мнений и ожиданий. Стоит отдельно отметить, что проект создавался без участия иностранных экспертов. Это действительно сугубо наша история. Все мы видели, что работа над проектом Конституции находилась в постоянном поле зрения Главы государства. Он не раз отдельно принимал членов комиссии, делился своими замечаниями и рекомендациями. Участие Президента придавало всей работе особую глубину и динамику, показывая, что для него важно, чтобы реформа действительно отражала потребности людей. Отдельные нормы Конституции были написаны непосредственно самим Президентом. И это логично, потому что главным идейным вдохновителем новой Конституции является именно Глава государства. Именно идеи, созвучные с его внутренними принципами – Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе – легли в основу преамбулы Конституции. Работая рядом, в непосредственной близости с Главой государства, в его администрации, я видел его искреннее желание видеть нашу нацию высокоинтеллектуальной, образованной, читающей. Эту мысль он вынашивал годами, и сегодня она приобрела конституционное значение. Новая Конституция закрепляет путь страны к образованному и прогрессивному обществу. Простыми словами, это означает, что наши дети и внуки с самого детства будут понимать глубокую ценность образования и внутренне стремиться к знаниям, высокой культуре. – Президент не раз подчеркивал, что страна и мир значительно изменились за 30 лет, поэтому и назрела необходимость в новом Основном законе. Какая такая «новая реальность» заложена авторами Конституции и насколько она совпадает с ожиданиями народа? – Главное изменение как раз в том, что наш народ оценивает происходящие изменения уже не только с точки зрения сегодняшнего дня. Я уже говорил и повторю еще раз: сегодня казахстанцы смотрят в будущее с уверенностью. Именно поэтому в разговорах поднимаются вопросы, касающиеся не только настоящего, но и перспектив на ближайшие 30–40 лет. На прошедших встречах люди часто задавались вопросом: станет ли новая Конституция фундаментом для будущих достижений? Можно сказать, что обсуждение Основного закона страны превратилось в масштабный футурологический и форсайт-проект. Подумайте сами – было ли у нас раньше что-то подобное? Обсуждали ли мы когда-нибудь на общенациональном уровне глобальные тренды и мировые процессы? Думаю, что нет. На этот раз мы стали свидетелями именно такого обсуждения. Люди связывают большие на­дежды с цифровизацией, искусственным интеллектом, новыми технологиями и энергетической независимостью. Есть известная фраза бывшего министра нефти Саудовской Аравии Ахмеда Заки Ямани: «Каменный век закончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век тоже завершится не потому, что иссякнет нефть». Современное технологическое развитие лишь подтверждает справедливость этих слов. Сегодня наши граждане понимают, что нельзя полагаться исключительно на сырьевые ресурсы, надо стремиться к технологическому развитию. Это подтверждают примеры и других стран. Например, в таких странах, как Япония, Южная Корея и Сингапур, практически нет нефти, газа или угля. Однако они обладают высокими технологиями, благодаря чему вошли в число ведущих государств мира. Наш восточный сосед – Китай – также стремительно развивается. Он занимает передовые позиции в науке и технологиях, сумел посадить космический аппарат на обратную сторону Луны и на равных соперничает с западными технологическими гигантами в разработке продуктов искусственного интеллекта. Обладание высокими технологиями открывает доступ к возможностям глобального уровня. Наш Президент всегда мыслит категориями будущего, поэтому он поставил амбициозную задачу в течение трех лет превратить Казахстан в передовое цифровое государство. Граждане Казахстана с большим энтузиазмом разделяют этот дальновидный план Президента. Они тоже хотят, чтобы в стране появились мощные технологические компании мирового уровня. И надо сказать, что у нас уже есть хороший задел. Недавно Глава государства встретился с создателем первого казахстанского AI-единорога и обсудил перспективы развития искусственного интеллекта и технологического предпринимательства. Кроме того, во время визита в США прошлой осенью Президент познакомился с казахстанскими IT-стартапами. Их успехи произвели впечатление и на Президента, и на общественность. Важно, что все эти новые тренды хорошо знает и понимает наша молодежь, значительная часть которой уже живет глобальной повесткой. В этом совпадении взглядов рождается особая синергия Главы государства с молодым поколением. Молодые люди видят, что их ожидания и замыслы находят отклик в стратегии развития страны, и сами становятся драйвером нужных ей перемен. Этот энтузиазм мы ощутили повсюду – на встречах, в городах и селах, в каждом уголке страны. Наш Президент всегда делает особую ставку на молодежь. Он на одной эмоциональной волне с новым поколением, чувствует и хорошо понимает современные тенденции. Поэтому практичес­ки в каждом своем выступлении находит слова и месседжи для будущих поколений. Даже в первые минуты после оглашения результатов референдума Президент провел встречу именно с молодежью. В этом заключена глубокая символика. Это акт доверия и веры в созидательную энергию поколения, которое будет писать историю Казахстана завтра. Новая Конституция обращена к будущему страны, к тем, кто будет жить с ней, творить и создавать новую реальность. – Если говорить детально, какие именно положения новой Конституции люди восприняли особенно близко? – В новой Конституции очень много принципов и ценностей, которые народ принял с большим воодушевлением. Вы знаете, что особое внимание привлекла преамбула Конституции – и это вполне закономерно. Именно в ней сосредоточены новые ценности, которые наполнили Основной закон особым духом и глубоким смыслом. Через преамбулу мы впервые заявили всему миру, что наша страна – это государство с тысячелетней историей, истоки которой уходят во времена государств саков, гуннов, Тюркского каганата, в эпоху Улуса Джучи и Золотой Орды. Эта идея нашла горячий отклик и широкую поддержку среди населения и особенно представителей интеллигенции, став важным символом преемственности и национальной гордости. Более того, это окажет позитивное влияние на воспитание молодого поколения, укрепит его культурный код и национальную идентичность, защитит молодежь от чуждых установок, которые могут нанести урон единству нашей нации. Другой важный момент, который также хорошо воспринят обществом, – человекоцентричность Конституции. Теперь впервые человек находится не на периферии государственной системы. Его благополучная жизнь становится точкой отсчета для всей государственной политики, мерилом эффективности всех принимаемых решений.