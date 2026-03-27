От эпохи бронзы и до наших дней

В начале ХХ века здесь был построен первенец казахстанской металлургии – Карсакпайский медеплавильный завод (КМЗ). В 1925 году в поселок Карсакпай пришли геологи под руководством Каныша Имантаевича Сатпаева, сам академик жил и работал в поселке до 1941 года. Здесь началась история Жездинского марганцевого месторождения, медного Большого Джезказгана. В годы Великой Отечественной войны медеплавильное производство было полностью переориентировано на выпуск военной продукции, а в соседнем поселке Жезды добывали марганец для оборонной промышленности. Кстати, на этом именитом предприятии уже после войны начали изучать свойства и содержание шлака и новые металлы, находящиеся в нем, – редкоземельные. С 1971 года КМЗ стал кузницей кадров для Жезказганского медьзавода.

Об этом крае знали и раньше – древние металлурги «наследили» здесь еще в эпоху бронзы. Впрочем, заново медные месторождения были открыты в XVIII веке. О богатых недрах было упомянуто в «Дневных записках путешествия капитана Рычкова в Киргиз-Кайсацкие степи в 1771 году», изданных в Санкт-Петербурге. А потом в большую степь потянулись экспедиции, чтобы проверить слова известного путешественника. Подтвердить их удалось только Григорию Семеновичу Волконскому – отцу декабриста Сергея Волконского. В XIX веке добывать медь всерьез намеревались русские купцы, но в итоге урочище Карсакпай, когда-то ими выкуп­ленное у местного хана, было перепродано англичанам.

Заморские предприниматели подошли к делу со всей ответственностью в 1912 году – именно с этого времени поселок ведет свою историю. За короткое время был заложен фундамент медьзавода, построено управление, которое до сих пор существует и в нем располагается администрация действующего КМЗ, потом возвели жилой дом для руководства и бараки для работников. А главное – англичане проложили около 120 км узкоколейной железной дороги, по которой доставили на строящийся медьзавод массивное промышленное оборудование производства лучших компаний Великобритании и США.

Несмотря на масштабное строи­тельство, после Октябрьской революции англичане покинули Карсакпай, производство и окрестные шахты были национализированы советской властью.

Постройка, которой более века, до сих пор служит людям – здесь управление металлургического завода

Удивительно, но и сегодня жизнь сельчан строится вокруг КМЗ. Кстати, первый в истории Казахстана медьзавод пережил немало потрясений. Его строительство было законсервировано из-за Гражданской войны, вплоть до 1925 года. Но уже в 1928 году была проведена первая выплавка меди, и с тех пор предприятие не останавливало свою работу.

Карсакпай не зря называют кузницей кадров для промышленных предприятий региона. Когда в Жезказгане были построены новые медьзавод, обогатительная фабрика и ТЭЦ, почти все местные рабочие и инженеры получили приглашение переехать на новое место. Запуск плавильного производства на ЖМЗ и большой отток специалистов чуть не привели к полному закрытию КМЗ. Тогда, в 1975 году, за родное предприятие вступились его директор Кадер Маткенов и первый секретарь Джездинского райкома партии Макен Торегельдин. Завод продолжил работу в новом формате – из медеплавильного его перепрофилировали в металлургический. С того времени КМЗ начал и сегодня продолжает отливать чугунные изделия для промышленных предприятий Жезказгана.

Завод-кормилец

Сегодня в работе предприятия задействовано 10 цехов, ежемесячно карсакпайские металлурги отливают до 40 тонн продукции, а это более 80 наименований изделий из чугуна, сообщается на сайте компании «Казахмыс», которой он принадлежит.

Но представьте себе, большую часть действующего заводского оборудования составляют те самые столетние станки и машины, которые привезли из-за морей англичане. В 2018 году их отлаженную и бесперебойную работу воочию наблюдали гости большого торжества по случаю празднования 90-летия первой плавки меди страны. Что важно, одно только это предприятие до сих пор полностью обеспечивает население питьевой водой, теплом и электроэнергией.

В 2023 году вновь разгорелись слухи о том, что КМЗ вот-вот закроют. К счастью, завод продолжает свою работу. Без него, считают местные жители, сохранить поселок Карсакпай будет очень трудно. Руководство компании в свою очередь заверило, что будет и далее поддерживать работу предприятия.

Добраться до Карсакпая можно только на автомобиле или автобусе, всего-то два-три часа пути. С учетом ландшафта ознакомительные поездки лучше оставить на весну или лето. Выезжая из Сатпаева, в начале пути провожаешь взглядом действующие шахты, потом рассматриваешь бегущую за окном автомобиля степь. Скучно не бывает – степные дали неоднородны по цвету и своей структуре с их редкой растительностью, каменными сопками. Туристы, стремящиеся к сакральным местам Улытау, обязательно увидят издалека – сначала трубы векового завода, возвышающиеся сразу за сопками, а затем и поселок, где каждый дом, улица, а главное – металлургический завод (ранее медеплавильный), сами по себе стали частью славной истории.

Карсакпай раскинулся вокруг речушки и кажется довольно большим.

– Когда-то Карсакпай был район­ным центром, где проживали 16 тысяч жителей, – рассказал избранный в 2022 году аким поселка Асылхан Мырзамсейт­улы Алимсейт. – Сейчас проживают немногим более 1 100 человек. Когда построили Большой Джезказган, планировалось переселить все 16 тысяч человек в новый город, в Жезказгане даже целый микрорайон построили для карсакпайцев. Но многие сельчане отказались покидать родные места.

Все инженерные коммуникации на балансе «Казахмыса», собственника металлургического завода, подтвердил Асылхан Мырзамсейтулы. Производственники отвечают и за состояние электрических, водопроводных сетей. Есть планы передать объекты жизнеобеспечения на баланс государства, сейчас профильные ведомства «Казахмыса» приводят в порядок коммуникации.

– В 2028 году завод будет отмечать вековой юбилей, конечно, планируется большое праздничное мероприятие областного масштаба, – поделился планами аким поселка. – Каждый житель надеется на то, что завод-кормилец продолжит свою работу и в будущем. И тому есть причины. Недалеко от поселка есть перспективное месторождение Балбырауын у реки Дюсембай, насколько я знаю, там есть участок для строительства нового производства, есть инвестор. В этом году ждем хороших новостей о начале работ.

Жизнь поселка действительно во многом зависит от работы завода. Экономически активная часть жителей поселка порядка 450 человек, 120 из них работают на заводе. Средняя зарплата в поселке составляет 270–280 тыс. тенге.

Государство вносит немалую лепту в развитие Улытауского района и поселка Карсакпай. В рамках программы «Ауыл ел бесiгi» отремонтировали 4,3 км поселковых улиц.

– В этом году планируем полностью заасфальтировать поселковые дороги, – рассказал о запланированных на лето работах Асылхан Алимсейт. – Рядом с нами находится железнодорожная станция Карсакпай – часть большой железной дороги Жезказган – Бейнеу. Прокладываем к станции автодорогу, в этом году планируем закончить работы, заасфальтировать 1,7 километ­ра пути.

Благодаря программе «Ауыл ел бесiгi» также отремонтирован местный клуб – самый большой в районе. Новые объекты тоже не редкость: построен новый крытый спортивный зал, ежегодно устанавливаются детские и work street out площадки.

– В поселке есть большой парк, с годами и без ухода он немного поредел, ищем средства на его благоустройство, – отметил аким поселка. – В этом году высадили 120 деревьев, компания, которая добывает щебень в районе, подарила насос для полива. Это отличное место для досуга, раньше здесь был кинотеатр, стадион. Все это хотим восстановить, а для финансирования нужна смета, техническая экспертиза, так что работаем.

Как оказалось, в Карсакпае работает единственный в Улытауском районе агротехнический колледж. В 2023 году акимат содействовал включению в список специальностей востребованные профессии ветеринарного врача и эколога. В этом году первые выпускники гарантированно получат работу. Ветеринарные врачи получат назначение в разных районах области, а экологи приступят к своим обязанностям в Национальном парке Улытау.

– Никто не хочет переезжать отсюда, если честно, а мы держим курс на возрождение поселка, – подчеркнул Асылхан Алимсейт. – У нас безработицы нет, а кто-то и на трех работах занят. Карсакпай расположен в 100 километрах от областного центра, автобусы ходят дважды в день до Жезказгана, у многих есть автомобили, дорога хорошая. Ремонтируют поэтапно связующие автодороги между другими поселками района. А еще к нам приезжают на постоянное жительство семьи из южных регионов страны. Каждая обеспечивается жильем, работой. На днях встретили пятую семью. Для них мы строим новые коттеджи.

В будние дни на улицах поселка не увидишь праздных людей, лишь деловито спешащих по своим делам сельчан. Дети в школе, родители заняты по хозяйству или на работе. Не видать местных и за высокими заборами, окружающими одноэтажные домики. Только к вечеру становится оживленнее. Если смотреть с вышки, что стоит на сопке, окрестности и сам поселок видны как на ладони.

Несомненно, главная местная достопримечательность – дом-музей Каныша Сатпаева, статья о котором вышла в «КП» летом прошлого года. После экскурсии по музею его заведующий Алибек Байтонов показал окрестности поселка и немного рассказал о том, чем занимаются его жители.

– Не секрет, что карсакпайцы возлагают большие надежды на дальнейшую работу завода, – отметил он. – Но есть и другие перспективы развития. В середине прошлого века здесь был большой овцеводческий совхоз, потом он распался на мелкие хозяйства. А сегодня местные жители вновь начали развивать животноводство, ищут новые возможности для бизнеса.

Курорт здесь не построишь – вокруг голая степь, воды мало. Здания, построенные англичанами, сохранились по-разному. Летом большой парк утопает в тени высоких деревьев, от него недалеко и плотина с прудом, построенные для нужд поселка и производства. Трубы действую­щего Карсакпайского металлургического завода видны из разных уголков поселка. Хотелось посетить и завод как одну из местных достопримечательностей поселка, но оказалось, что визит нужно оговаривать заранее, а без пропуска никак не войти.

Зато у ворот предприятия я встретила жителя Карсакпая – слесаря Андрея Галичева, который спешил на работу. Он охотно рассказал, как сегодня работается на исторически важном предприятии.

– Мы производим в основном детали для жезказганского медьзавода, – пояснил он. – Работа на старинном оборудовании английского и американского производства нисколько не затрудняет процесс, а вот ухаживать за ним легче, чем за новоделом. Завод – наш кормилец, и не только рабочих, но и всех жителей Карсакпая. Мы любим свой край, многие привязаны к своим домам и на­деются только на дальнейшее его развитие и процветание.