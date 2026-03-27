Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...

Экология
5
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Вчера в Астане был организован пресс-тур, приуро­ченный к Международному дню за мир без отходов, который ежегодно отмечается 30 марта.

фото предоставлено ТОО "НТП Kazecotech"

Предпосылкой к проведению мероприятия послужила Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 31 декабря 2025 года. Это первый стратегический документ, формирующий целостную и интегрированную модель развития отрасли в рамках претворения в жизнь общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».

Центральным элементом реформы сферы рециклинга станет создание Национального центра по управлению отходами на базе трансформации АО «Жасыл даму». Новый центр будет выполнять функции координатора всей системы, обеспечивая межведомственное взаимодействие, единые стандарты и контроль на национальном уровне.

В этом контексте цель пресс-тура заключалась в привлечении внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и возможностям перехода к циклической экономике, где ресурсы используются повторно, а отходы сводятся к минимуму.

К одному из таких перерабатывающих предприятий в столице относится ТОО «НТП Kazecotech», основанное в 2012 году и специа­лизирующееся на сборе, хранении, переработке промышленных и опасных отходов, а также оказывающее широкий спектр услуг: от утилизации аккумуляторов и отработанных масел до переработки оргтехники, резинотехнических изделий и ртутьсодержащих ламп.

– Наши технологии – единственные в Казахстане в сфере работы с опасными отходами, которые включены в реестр Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Министерства экологии и природных ресурсов, – отметил директор ТОО «НТП Kazecotech» Владимир Андреев.

По его словам, один из главных принципов работы предприятия – не только утилизация, но еще и извлечение из отходов вторичных материальных ресурсов.

– Мы возвращаем их в производственный цикл, чтобы они могли использоваться повторно. Кроме того, оборудование предприятия позволяет проводить операции по восстановлению или удалению огромного числа опасных веществ. К примеру, за 2020–2025 годы наше ТОО собрало и обезвредило свыше четырех миллионов ламп, содержащих ртуть, удалось не допустить загрязнения ее парами свыше 25 миллионов кубических метров воздуха, – пояснил Владимир Ильич.

К слову, столица Казахстана сегодня занимает лидирующее положение по переработке ртутьсодержащих отходов, которые образуются у населения. Предприятие в рамках договора ГЧП с управлением охраны окружающей среды и природопользования Астаны повсеместно и на постоянной основе информирует население о правилах утилизации таких отходов, поддерживая уровень экологической культуры.

– Акимат Астаны установил 609 универсальных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов, куда горожане складывают лампы. Однако есть проблема: вандалы ломают эти контейнеры, воруют комплектующие, – посетовал Владимир Андреев.

За годы работы предприятие достигло значительных результатов, сотрудничая с промышленными предприятиями и организациями. Важным подтверждением ее роли на рынке экологических услуг стала поддержка проекта по расширению деятельности как со стороны акимата Астаны, так и АО «Жасыл даму», профинансировавшего проекты на сумму свыше трех млрд тенге.

#экология #рециклинг #Жасыл Даму #НТП Kazecotech

