Дипломат рассказал об итогах недавно прошедших в Китае сессий Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и Народного политического консультативного совета КНР, где была принята резолюция по основным положениям 15-й пятилетней программы. При этом посол сделал акцент на высокой стрессоустойчивости и огромном потенциале китайской экономики, что откроет для КНР больше новых возможностей для сотрудничества со всеми странами.

Что касается казахстанско-китайских отношений, то они нацелены на развитие всестороннего стратегического парт­нерства. В частности, с прошлого года были достигнуты положительные результаты в двустороннем сотрудничестве по всем направлениям.

– Председатель Си Цзиньпин совершил визит в Казахстан и принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Президент Касым-Жомарт Токаев в свою очередь посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японс­ким захватчикам и Мировой антифашистской войне. В ходе встреч глав государств состоялся обмен мнениями и были дос­тигнуты важные консенсусы по дальнейшему укреплению сотрудничест­ва в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и высоких технологий, – сказал Хань Чуньлинь, добавив, что двусторонний товарооборот составил 48,7 млрд долларов, увеличившись на 11% в годовом исчислении.

Постоянно укрепляется сотрудничество в таких сферах, как энергетика и добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, логистика и инфраструктура. Расширяется кооперация в автомобилестроении, современном сельском хозяйстве, зеленой энергетике, производстве строительных материалов. Стороны подписали новые документы о взаимодействии в сферах образования, науки и техники, спорта и туризма. Положительный эффект продолжает оказывать введение взаимного безвизового режима: среднесуточный пассажиропоток в Международном центре приграничного сотрудничества Хоргос приблизился к 30 тыс. человек.

– Для Китая текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки, а для Казахстана – принятие новой Конституции и продолжение политических реформ, – подытожил посол. – Нашим странам следует углублять политическое взаимодоверие, эффективно осуществлять сопряжение стратегий, повышать уровень взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, полезных ископаемых, образования, науки и техники, культуры, чтобы придать позитивную энергию взаимодействия между государствами и стабильность всему миру.

В завершение Хань Чуньлинь отметил, что Китай, как и прежде, будет активно продвигать формирование более справедливого и упорядоченного многополярного мира, а также инклюзивной экономической глобализации.