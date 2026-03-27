Расширяя стратегическое партнерство

5
Инеш Бержанова
редактор отдела Общество

О перспективах развития казахстанско-китайских отношений во время пресс-конференции в посольстве Китайской Народной Республики сообщил посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дипломат рассказал об итогах недавно прошедших в Китае сессий Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и Народного политического консультативного совета КНР, где была принята резолюция по основным положениям 15-й пятилетней программы. При этом посол сделал акцент на высокой стрессоустойчивости и огромном потенциале китайской экономики, что откроет для КНР больше новых возможностей для сотрудничества со всеми странами.

Что касается казахстанско-китайских отношений, то они нацелены на развитие всестороннего стратегического парт­нерства. В частности, с прошлого года были достигнуты положительные результаты в двустороннем сотрудничестве по всем направлениям.

– Председатель Си Цзиньпин совершил визит в Казахстан и принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Президент Касым-Жомарт Токаев в свою очередь посетил Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японс­ким захватчикам и Мировой антифашистской войне. В ходе встреч глав государств состоялся обмен мнениями и были дос­тигнуты важные консенсусы по дальнейшему укреплению сотрудничест­ва в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и высоких технологий, – сказал Хань Чуньлинь, добавив, что двусторонний товарооборот составил 48,7 млрд долларов, увеличившись на 11% в годовом исчислении.

Постоянно укрепляется сотрудничество в таких сферах, как энергетика и добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, логистика и инфраструктура. Расширяется кооперация в автомобилестроении, современном сельском хозяйстве, зеленой энергетике, производстве строительных материалов. Стороны подписали новые документы о взаимодействии в сферах образования, науки и техники, спорта и туризма. Положительный эффект продолжает оказывать введение взаимного безвизового режима: среднесуточный пассажиропоток в Международном центре приграничного сотрудничества Хоргос приблизился к 30 тыс. человек.

– Для Китая текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки, а для Казахстана – принятие новой Конституции и продолжение политических реформ, – подытожил посол. – Нашим странам следует углублять политическое взаимодоверие, эффективно осуществлять сопряжение стратегий, повышать уровень взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, полезных ископаемых, образования, науки и техники, культуры, чтобы придать позитивную энергию взаимодействия между государствами и стабильность всему миру.

В завершение Хань Чуньлинь отметил, что Китай, как и прежде, будет активно продвигать формирование более справедливого и упорядоченного многополярного мира, а также инклюзивной экономической глобализации.

#КНР #конференция #Хань Чуньлинь

Популярное

Все
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Ключевой этап подготовки
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Ключевой этап подготовки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Тюльпаны из Казахстана высадили в Берлине
Участникам ЕМПС показали цифровые достижения Казахстана

