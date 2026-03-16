В рамках декады «Наурызнама» и в честь 16 марта — Дня культуры и национальных традиций, в воинской части 5451, расположенной в городе Караганда, была организована церемония «Тұсаукесер» — один из традиционных казахских обрядов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Основной целью мероприятия стало популяризация национальных ценностей, а также широкое продвижение традиций и обычаев среди военнослужащих и их семей.

В ходе торжественной церемонии путы ребёнку перерезал командир воинской части полковник Рауан Сарсенгалиевич Омаров, пожелав малышу светлого будущего и счастливого жизненного пути. «Тұсаукесер» — один из древних обрядов казахского народа. Считается, что этот ритуал символизирует пожелание ребёнку открытой дороги в жизни, уверенных шагов и благополучного будущего.

Данное культурное мероприятие было организовано совместно Советом матерей воинской части и Советом матерей солдат. В ходе встречи участники рассказали о казахских традициях, имеющих большое воспитательное значение, и подчеркнули важность сохранения национальных ценностей.

По словам организаторов, подобные мероприятия не только укрепляют единство и сплочённость среди военнослужащих, но и вносят значительный вклад в воспитание молодого поколения в духе национальных традиций.

В завершение мероприятия участники дали ребёнку благословение и высказали свои добрые пожелания.