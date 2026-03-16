18-летний Азиз родился в Сырдарьинском районе Кызылординской области. С раннего детства он увлекался домброй. Первые уроки игры на национальном инструменте получил в школе у своего преподавателя Гульназ Сералиевой. Позже продолжил обучение в Кызылординском высшем музыкальном колледже имени Казангапа, где совершенствовал исполнительское мастерство под руководством преподавателя Жансултана Жумабека.

Сегодня гвардеец знает наизусть около 100 кюев. В его исполнении особенно выразительно звучат известные произведения казахской домбровой музыки — «Сарыарқа», «Серпер», «Ақсақ киік», «Төремұрат», «Байжұма» и другие. По словам Азиза, большинство популярных кюев он освоил по нотам.

- Для меня домбра — это священное наследие, отражающее культуру и традиции нашего народа. Даже находясь на военной службе, я рад продолжать традиции представителей сырдарьинской школы кюя, - говорит военнослужащий.

В настоящее время Азиз несет службу по обеспечению общественного порядка и охране безопасности граждан в Алматы. В свободное время по просьбе сослуживцев он берет в руки домбру и исполняет знакомые кюи. Его проникновенная игра поднимает настроение военнослужащим и укрепляет их боевой дух.

Наличие среди военнослужащих Национальной гвардии таких талантливых молодых людей является ярким свидетельством преемственности национальной культуры. Через звучание домбры Азиз Темирбек продолжает многовековые традиции казахского кюя, передавая это духовное наследие новому поколению.