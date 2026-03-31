В Таразе ввели в строй сразу два завода строительных материалов. Перспективный проект, рассчитанный в первую очередь на закрытие потребностей местных подрядчиков, осуществлен силами ТОО «Alit Holding», работающего на рынке Казахстана с 1996 года.

фото Агадила Рысмахана

Торжественную церемонию открытия предварил выезд на гипсовый карьер месторождения Улкен Бурыл, входящий в состав производственного комплекса компании. Здесь гости смогли с безопас­ного расстояния понаблюдать за демонстрационно-показательным взрывом гипсовых пластов – ключевым этапом добычи каменного сырья, с которого начинается производственный процесс.

– После взрыва куски породы соби­рают для первичной переработки, делят по фракциям и затем отправляют на завод, где из нее получают строительный гипс и сухие строительные смеси, – пояс­нил исполнительный директор компании Баглан Алжанкулов. – Собственная сырьевая база обеспечивает полный цикл производства – от добычи сырья до выпус­ка готовой продукции – и соответствует курсу на развитие локализации.

После посещения карьера гостей доставили на производственную площадку в Таразе, где и состоялась официальная церемония запуска предприятий.

Заводские мощности запущены на базе действующей промышленной площадки, где ранее начал действовать завод Kazgyps по выпуску гипсовой продукции. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Нуржан Календеров, представители АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», Qazaqstan Investment Corporation, Baiterek Venture Fund, а также строительной отрасли.

Первое предприятие будет выпускать мраморную муку, широко применяемую в дальнейшем производстве разных видов продукции, в том числе пластмасс, резины, декоративных изделий, а также в сельском хозяйстве и косметологии. Второе призвано наполнить местный рынок сухими строительными смесями, предназначенными для строительства и ремонта.

Следует отметить, что осуществление задуманного стало возможным благодаря участию государственных институтов развития. В частности, проект осуществлен при финансовой поддержке АО «Qazaqstan Investment Corporation», входящего в структуру АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», через фонд прямых инвестиций АО «Baiterek Venture Fund». Общий объем инвестиций составил 3,8 млрд тенге.

– Раньше часть сырья, в частности мраморная крошка, импортировалась. Сейчас мы наладили собственную добычу и переработку, фактически закрываем весь цикл сами. Это дает возможность меньше зависеть от внешних поставщиков, контролировать себестоимость и в итоге добиваться снижения розничной цены, – подчеркнул Баглан Алжанкулов.

Производительность нового завода сухих строительных смесей составляет около 150 тыс. тонн продукции в год. Это сопоставимо с объемом материалов, необходимых для ремонта до 70 тыс. квартир ежегодно. В свою очередь предприятие по выпуску мраморной муки в сос­тоянии выпускать до 120 тыс. тонн продукции в год. Старт этой линии позволит компании сформировать более полный производственный цикл – от извлечения сырья до выпуска готовых строительных материалов. Рабочий процесс полностью автоматизирован.

По оценкам отраслевых экс­пертов, рынок сухих строительных смесей в Казахстане превышает 1–1,3 млн тонн в год и продолжает расти вместе с объемами строительства. Ежегодно в республике вводится более 20 млн кв. м. жилья, что формирует устойчивый спрос на качественные стройматериалы.

По словам Баглана Алжанкулова, запуск объектов предполагает создание более ста новых рабочих мест, рост промышленного потенциала региона, развитие несырьевого сектора экономики, а также расширение налоговой базы. В последнее время строительная отрасль облас­ти демонстрирует устойчивый рост. Благодаря деятельности более 130 предприятий

объем производства за первые два месяца нынешнего года дос­тиг 15,6 млрд тенге.

В регионе намечена реализация 47 инвестпроектов на сумму 471 млрд тенге с созданием более тысячи рабочих мест. В инвес­тиционном портфеле области на 2026–2029 годы уже значатся 116 крупных проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге.