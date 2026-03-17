Семья Таубаевых – один из образцовых очагов, демонстрирующих единство, согласие и взаимопонимание. Глава семьи Таубаев Марат и его супруга Таубаева Динара познакомились в 2011 году на тое в городе Шымкент, а уже в 2012 году создали свою семью, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сегодня это счастливая семья, воспитывающая троих сыновей. Они уделяют особое внимание воспитанию детей, прививая им национальные ценности. Взаимное уважение и ответственность родителей являются прочной основой в воспитании подрастающего поколения.

Семья Таубаевых, проходя службу в воинской части 5451 города Караганды, успешно сочетает служебные обязанности и семейную жизнь. Воинская дисциплина и чувство ответственности находят отражение и в их повседневной жизни.

Для этой семьи особое значение имеет праздник Наурыз. Великий день весны они всегда встречают с особым теплом, накрывают дастархан, готовят национальные блюда. Родители рассказывают детям о значении Наурыза, воспитывая уважение к традициям и обычаям. Сбор родных и близких за праздничным столом стал неотъемлемой частью их семейной традиции.

Семья Таубаевых – яркий пример согласия, трудолюбия и уважения к национальным ценностям.