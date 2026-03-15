Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает Kazpravda.kz

По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. Совместно с госорганами заранее проведены обследования всех участков референдума. Проверены вопросы технической, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки взяты под круглосуточную охрану.