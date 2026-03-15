Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление

Закон и Порядок,Референдум
Сегодня по всей стране сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность проведения республиканского референдума

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», передает Kazpravda.kz

По его словам, организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава. Совместно с госорганами заранее проведены обследования всех участков референдума. Проверены вопросы технической, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки взяты под круглосуточную охрану.

«Сотрудники полиции не находятся в помещениях для голосования. Они могут входить туда только по приглашению председателя Комиссии исключительно для пресечения нарушений общественного порядка. На данный момент обстановка в стране спокойная и находится под полным контролем органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено», - проинформировал Шынгыс Алекешев.

