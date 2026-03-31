В воинскую часть 5512 Национальной гвардии из Караганды призван рядовой Бексултан Серикбеков - музыкант, владеющий несколькими струнными, духовыми и клавишными инструментами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Свой творческий путь он начал с домбры: с девяти лет исполняет кюи, а в его репертуаре сегодня насчитывается около сорока произведений. В 2021 году Бексултан стал победителем республиканского конкурса молодых исполнителей «Ақcұңқар», прошедшего в Астане.

По словам военнослужащего, среди известных кюев «Адай» и «Балбырауын» ему особенно близок «Алатау», отличающийся спокойным ритмом и глубоким содержанием. Музыка, отмечает он, помогает сохранять внутреннее равновесие, поэтому домбру он взял с собой на службу.

После окончания школы Бексултан поступил в Карагандинский колледж искусств имени Таттимбета, где, помимо домбры, освоил кобыз, прима-кобыз, флейту и фортепиано.

В дальнейшем он планирует войти в состав военного оркестра, совмещая службу с творческой деятельностью, а также продолжить популяризацию национальных музыкальных инструментов. В числе его целей - представить звучание кобыза на международной сцене.

В настоящее время гвардеец активно участвует в культурных мероприятиях воинской части и города. Наряду с этим он демонстрирует дисциплинированность и ответственность при несении службы по обеспечению общественной безопасности в Павлодаре.