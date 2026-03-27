На презентации новые объекты засияли яркими разноцветными огнями. Особое внимание гостей и жителей Кызылорды привлек­ли уникальный фонтан и колесо обозрения. Несомненно, что летом Президентский парк станет центральным местом отдыха и досуга горожан.

Поздравляя кызылординцев с открытием обновленного объек­та, аким области Нурлыбек Налибаев проинформировал земляков о работе в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан».

– Инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева формирует новую экологическую культуру казахстанцев, – отметил аким области. – В регионе для создания комфортных условий жизни для населения ведется комплексная работа по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территорий. В Кызылорде выросло число новых зданий, скверов, парков и зон отдыха, что, в свою очередь, значительно преобразило архитектурный облик города. Активное участие в акции «Таза Қазақстан» принимают все кызылординцы.

Работа по развитию зоны отдыха продолжается. В частности, на ее территории идет строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря, перинатального центра, ботанического сада и 15 девятиэтажных жилых домов. Также скоро здесь начнется строительство нового драматического театра и Президентской библиотеки.