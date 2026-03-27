Традиционная международная экологическая акция «Час Земли» в этом году состоится 28 марта

В этот день с 20:30 до 21:30 часов вечера - ровно на час - по всему миру отключат подсветку зданий, памятников, свет и электроприборы. Астана поддерживает акцию на протяжении многих лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

«Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). Это время, когда сотни миллионов людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В этом году акция «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

В поддержку акции 28 марта на территории торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» состоится концертная программа.

В акимате Астаны сообщили, что акцию поддержали крупные отели, бизнес-центры, дворцы, ряд жилых комплексов, музеи, мечети.