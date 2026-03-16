В рамках декады Наурызнама, приуроченной Дню благотворительности, военнослужащие воинской части 5512 Национальной гвардии МВД РК организовали благотворительную акцию в Павлодаре. Инициатива направлена на поддержку нуждающихся семей и развитие в обществе культуры взаимопомощи и милосердия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В акции приняли участие военнослужащие части, которые собрали продукты питания для малообеспеченных граждан. По словам организаторов, гвардейцы активно поддержали инициативу и с готовностью откликнулись на призыв принять участие в добром деле.

Собранные продукты были переданы в центральную мечеть города Павлодар. В дальнейшем помощь будет распределена среди семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Отметим, что подобные благотворительные акции стали доброй традицией для военнослужащих войск правопорядка. Помимо выполнения задач по обеспечению безопасности страны, они также принимают участие в общественных и социальных инициативах, демонстрируя пример гражданской ответственности.

Мероприятия, проводимые в рамках декады Наурызнама, направлены на укрепление общественного согласия, поддержку нуждающихся и популяризацию традиционных ценностей взаимоуважения и единства граждан Республики Казахстан.