Роналду начал переговоры о возвращении в Европу

Звезды,Футбол
195
Айман Аманжолова
корреспондент

Несмотря на стабильную форму и голы, португалец все больше разочаровывается в саудовской Про Лиге и после завершения мирового турнира намерен вернуться в Европу для завершения своей карьеры

Фото: ФК "Аль-Наср"

Криштиану Роналду готовится завершить свой этап в саудовском "Аль-Насру" и вернуться в Европу. Как пишет El Nacional, агент футболиста, Жорже Мендеш, уже начал переговоры о возможном возвращении португальца на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как отмечается, Роналду продолжает оставаться ключевым игроком сборной Португалии и мечтает помочь своей команде завоевать чемпионство на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на стабильную форму и голы, португалец все больше разочаровывается в саудовской Про Лиге и после завершения мирового турнира намерен вернуться в Европу для завершения своей карьеры.

По информации источника, Роналду рассматривает возможность возвращения в клуб, с которым начинал свою карьеру – лиссабонский "Спортинг". Однако, несмотря на интерес со стороны таких клубов, как "Реал" Мадрид и "Манчестер Юнайтед", португалец пока не готов отказаться от их предложений.

Отметим, что Мендеш – один из самых влиятельных и успешных агентов в мире футбола, который стал известен благодаря своей роли в карьере Криштиану Роналду. Он также организовал крупнейшие трансферы для таких звезд, как Пепе, Анхель Ди Мария, Давид Де Хеа и Эсекьель Гарай.

Мендеш начал свой путь как владелец ночного клуба в Порту, но позже стал агентом, организовав переход вратаря Нуну Санту в 1997 году. Сегодня он занимает важное место в футбольной индустрии и часто помогает игрокам переходить в клубы, с которыми у него установлены хорошие связи, включая мадридский "Реал" и "Вулверхэмптон".

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

За свою карьеру 41-летний форвард поиграл в Европе за - "Спортинг" (Лиссабон), дважды за "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Ювентус". С 2023 года он выступает за "Аль-Наср".

#переговоры #Европа #Роналду

