17 марта инициировано проведение амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан. Она коснется лиц, совершивших отдельные уголовные и административные правонарушения, не представляющие угрозу безопасности граждан и государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

"Впервые в истории страны предусматривается проведение административной амнистии, в рамках которой будет рассмотрен вопрос полного либо частичного списания неисполненных административных штрафов для физических лиц. В настоящее время Министерством внутренних дел совместно с Министерством юстиции прорабатываются предложения по механизму реализации амнистии", - говорится в сообщении.

Категории лиц, составы правонарушений, размеры и порядок списания штрафов будут определены при подготовке соответствующего законопроекта. При этом амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших наиболее опасные преступления. В их числе террористические, экстремистские и коррупционные преступления, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также пытки. Кроме того, она не затронет рецидивистов и лиц, скрывающихся от правосудия. Закон о проведении амнистии планируется принять до конца текущей парламентской сессии.