Казахстан относится к числу самых маловодообеспеченных стран мира. К тому же порядка 54% поверхностных водных ресурсов формируется за пределами нашего государства. Такая высокая зависимость от внешних стоков на фоне стремительного сокращения водных ресурсов под воздействием глобального изменения климата обост­рила и без того сложную ситуацию, которая сложилась в настоящее время в этой отрасли страны из-за допущенных в свое время системных ошибок. К их числу можно отнести упразднение в 1991 году профильного министерства, неоднократную передачу функции по управлению водными ресурсами из одного министерства в другое, закрытие в 1998-м единственного узкопрофильного специализированного высшего учебного заведения по подготовке специалистов для водного хозяйства.

В результате за годы своей независимости страна потеряла около 40%, или порядка 900 тыс. га, орошаемых земель.

Серьезным уроном для водной отрас­ли стало и ослабление ее научной базы за эти годы. Научные темы по водным проблемам практически выпали из категорий особо важных стратегических исследований, имеющих непосредственное отношение к национальной безо­пасности страны. При распределении средств не учитывалась приоритетность направлений научных исследований, а отсутствие междисциплинарного подхода к формированию научных тем привело к мелкотемью.

Свою негативную роль сыграла прак­тика секвестрирования средств конкурсных заявок, поданных научными организациями в процессе их рассмот­рения, без соразмерного уменьшения объемов выполняемых научных работ, что вынуждало их сокращать размеры заработной платы ученым, отказаться от приобретения запланированного научного оборудования и порой заниматься лишь составлением отчетов в целях освоения выделенных средств. Более того, даже секвестрированные объемы финансирования научные организации получали с большими задержками, сроки которых зачастую доходили до 9 месяцев. Все это негативно отразилось на качестве научных исследований, привело на грань закрытия специализированных научных организаций и к оттоку научных кадров. И это видно на примере Института гео­графии и водной безопасности. Только за последние несколько лет объемы финансирования здесь сократились в два раза, при остром дефиците научных кадров институту пришлось уволить более 40 опытных ученых.

Не лучшим образом обстоят дела и в других профильных научных организациях страны. В результате ухудшения научного обеспечения отрасль лишилась возможности прогнозировать динамику формирования водных ресурсов, их негативные воздействия на экономику и окружающую среду. Пробелы, допущенные в подготовке кадров, привели к их дефициту, и, по прогнозам, через 4–5 лет здесь будет ощущаться нехватка порядка 2 000 специалистов.

В своих выступлениях Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно обращал особое внимание на проблему эффективного и безопасного управления водными ресурсами и поставил задачу решить ее в кратчайшие сроки. Понятно, что для этого нам нужны не фрагментарные, а системные меры, направленные не только на устранение существующих недостатков, но и форсирование допущенного отставания в вопросах управления водными ресурсами за счет трансфера лучших зарубежных технологий.

Следует отметить, что в рамках реа­лизации этих задач уже приняты конк­ретные меры. Указом Главы государства создан уполномоченный государственный орган в лице Министерства водных ресурсов и ирригации. Начал подготовку кадров для водной отрасли вновь открытый Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации в Таразе.

Однако предстоит большая работа по возрождению научной базы водной отрасли. В этой связи соответствующим государственным органам нужно преж­де всего устранить существующие недостатки в организации научных исследований в области водного хозяйства, добиться выделения достаточных объемов финансирования научных проектов, учитывая их стратегическую важность. Наряду с этим было бы целесообразным отнести научные исследования по водной тематике к категории вопросов, имеющих отношение к национальной безопаснос­ти страны, и осуществить государственный закуп этих услуг способом из одного источника путем заключения прямого договора.

Свою лепту в дело развития научной базы водной отрасли сегодня вносит и Национальная академия наук. В частности, были определены приоритеты научных исследований, которых до сего времени не было в нашей практике. На основе опыта развитых стран разработана 4-уровневая модель научных приоритетов в зависимости от их значимости. Вопросы водного хозяйства отнесены к стратегическим приоритетам.

Наряду с этим академия начала активно форсировать процесс укрепления научной базы водной отрасли за счет привлечения иностранных инвестиций, трансфера передовых научных знаний и компетенций, лучшего зарубежного опыта по вопросам управления водными ресурсами, сосредоточив особое внимание на внедрении в практику цифровых технологий и искусственного интеллекта. Совместно с академиками Китайской академии наук, Чжэцзянским технологическим университетом и десятью ведущими технологическими компаниями Китая начата работа по созданию для Казахстана интеллектуальной языковой модели пространственно-временного интеллекта DeepBas. Ее технические возможности позволяют объединить данные из космоса, воздуха, земли, воды и на этой основе в динамике оценивать реальные запасы водных ресурсов, прог­нозировать их возможные негативные воздействия в критические периоды, создавать цифровые двойники полей для ведения умного сельского хозяйства, за считаные минуты разрабатывать план действий и координировать спасательные работы в режиме реального времени при чрезвычайных ситуациях. В настоящее время разработано научно-техническое задание мегапроекта «Интегрированное управление водными ресурсами на основе искусственного интеллекта DeepBas» на 5-летний период для его включения в программно-целевое финансирование следующего года. Его реализация позволит создать казахстанскую модель интегрированного управления водными ресурсами на базе Иртышского, Балхаш-Алакольского и Шу-Таласского бассейнов, которая в дальнейшем будет распространена на все остальные водные бассейны страны.

Под эгидой академии также начата системная работа по подготовке кадров и повышению квалификации специа­листов водной отрасли. В Казахском национальном аграрном исследовательском университете (КазНАИУ) открыт новый факультет водных ресурсов и IT-технологий, создан научный центр по управлению водными ресурсами, а также действует центр распространения знаний при поддержке Университета Небраски в Линкольне (США). Помимо этого, здесь разработаны и реализуются программы двойного диплома по подготовке специалистов для водного хозяйства с такими научно-образовательными центрами мира, как Университет Небраски в Линкольне (США), Чжэцзянский технологический университет (КНР) и Варшавский университет естественных наук (Польша). Особенно активная работа по подготовке специалистов по программе двойного диплома ведется совместно с одним из ведущих в Центральной Азии вузов – Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на базе его филиала, открытого в 2024 году в КазНАИУ на основе договоренностей, достигнутых между главами государств Казахстана и Узбекистана.

Помимо этого, на базе КазНАИУ совместно с Китайским сельскохозяйственным университетом и компанией Dayu Irrigation Group Co была создана казахстанско-китайская международная лаборатория по эффективному использованию воды в засушливых регионах. Открыто ее демонстрационное поле на базе Большого Алматинского канала с установкой современных датчиков, автоматически передающих информацию в режиме реального времени через спутниковые каналы связи, где проводятся не только научные исследования, но и обучение студентов самым современным методам управления водными ресурсами.

И все это только начало той большой работы, которую нам предстоит выполнить по возрождению и укреплению научной базы водной отрасли и на этой основе сформировать современную систему управления ресурсами, превратить водное хозяйство страны в высокоэффективную отрасль экономики.