Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза

Культура,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Темиртау в честь праздника Наурыз впервые среди молодежи состоялось мероприятие «Наурыз бал — 2026». В художественно-творческом событии приняли участие 50 пар, сформированных из активной молодежи города, студентов вузов и колледжей, а также военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Бал открылся поздравительным словом акима города Темиртау Галима Ашимова. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен командир воинской части 5516 подполковник Данияр Усербаев. Оценивали конкурс парного танца лауреаты республиканских конкурсов и деятели искусства. Участники в течение месяца обучались у профессиональных хореографов и тщательно готовились к ответственному выступлению.

В день конкурса в торжественном зале царила особая атмосфера: изысканная музыка, вальс, национальные мотивы и яркая молодежь. Пятьдесят пар продемонстрировали свое танцевальное мастерство и гармонию, подарив зрителям атмосферу нежности и красоты. Военнослужащие сразу выделялись своей дисциплиной, выправкой, статностью и внутренним духом.

Главный приз по решению жюри был присужден военнослужащему воинской части 5516 рядовому Ерасылу Аскару и его партнерше Мерей Толыбай. Пара, выделившаяся среди всех участников, была признана принцем и принцессой «Наурыз бал — 2026».

Победители и призеры были награждены ценными подарками. Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК продемонстрировали, что обеспечивают общественный порядок в городе, а также активно участвуют в его культурной жизни.

#культура #Наурыз #Темиртау #бал

