В воинской части 6505 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан состоялся День открытых дверей для студентов колледжей. Мероприятие было направлено на ознакомление молодежи с особенностями военной службы, формирование патриотического сознания и повышение интереса к службе в рядах Национальной гвардии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие студенты учебных заведений города. Для гостей была организована насыщенная программа, в рамках которой они ознакомились с повседневной жизнью военнослужащих, особенностями боевой подготовки, а также образцами военной техники и вооружения.

Военнослужащие продемонстрировали элементы строевой подготовки и провели показательные выступления, наглядно представив уровень своей профессиональной подготовки. Студентам также разъяснили основные правила обращения с оружием.

В ходе экскурсии участники посетили объекты воинской части, включая казармы, столовую и учебные помещения, где смогли увидеть условия службы и задать интересующие их вопросы.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению патриотических ценностей среди молодежи и формированию положительного отношения к военной службе.