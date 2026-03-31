Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо

Спорт,Служу отечеству!
36
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы на базе Центрального спортивного клуба армии прошли открытые чемпионаты Министра обороны Республики Казахстан по қазақ күрес и спортивному самбо, собравшие сильнейших военнослужащих со всей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В турнире по қазақ күресі приняли участие 24 команды и более 200 спортсменов. По итогам соревнований первое место в командном зачёте заняла Национальная гвардия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплочённости. Второе место досталось команде ЦСКА, а третью позицию заняли представители Десантно-штурмовых войск.

Гвардейцы уверенно проявили себя и в личных поединках. В весовой категории до 55 кг золотую медаль завоевал рядовой Архат Баймурзин (в/ч 6697). В категории до 74 кг серебряным призёром стал рядовой Тілек Токтасынұлы (в/ч 6636). В весе до 82 кг победу одержал рядовой Мади Амангелді (в/ч 6636), а в категории до 90 кг не было равных рядовому Еламану Койшыбаеву (в/ч 6636). В весе до 100 кг бронзовую награду завоевал старший сержант Бекзат Алтынбаев (в/ч 5573). В самой тяжёлой категории свыше 100 кг золотую медаль выиграл рядовой Санжар Жабборов (в/ч 5573).

В общей сложности представители Национальной гвардии завоевали 6 медалей: 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. Победители турнира получили право представить страну на чемпионате мира среди военнослужащих, который пройдёт в Индии под эгидой СИЗМ.

После с 28 по 29 марта 2026 года на той же площадке состоялся открытый чемпионат по спортивному самбо. В соревнованиях также приняли участие 24 команды и более 200 спортсменов. По итогам турнира в командном зачёте Национальная гвардия заняла второе место, уступив команде ЦСКА. Третье место заняли представители Сил специальных операций.

В личном зачёте гвардейцы вновь показали достойные результаты. В весовой категории до 58 кг серебряным призёром стал рядовой Әділет Елемесов (в/ч 5451). В категории до 64 кг бронзовую медаль завоевал рядовой Нурсултан Нурсейтов (в/ч 7552), а в весе до 71 кг третье место занял рядовой Махамбет Конысбай (в/ч 3660). В категории до 79 кг серебро выиграл рядовой ӘділетАхметғали (в/ч 5571), в весе до 88 кг второе место занял рядовой Азат Куанов (в/ч 6655). Победителем в категории свыше 98 кг стал рядовой Болат Сапар (в/ч 6636), завоевав золотую медаль.

По итогам чемпионата по самбо военнослужащие Национальной гвардии пополнили копилку наград шестью медалями: одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми. Победители представят Казахстан на чемпионате мира среди военнослужащих, который пройдёт в России под эгидой СИЗМ.

Успешное выступление гвардейцев на престижных соревнованиях подтверждает высокий уровень физической подготовки, боевого духа и профессионализма личного состава войск правопорядка.

#Спорт #чемпионат #Нацгвардия

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]