Инвестпроекты на 12,5 млрд тенге реализуют в области Ұлытау

Соглашения заключены с китайскими партнёрами в Сиане, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Ұлытау

В Китае при поддержке Генерального консульства РК прошёл форум торгово-экономического сотрудничества между областью Ұлытау и провинцией Шэньси

В мероприятии приняли участие представители государственных органов области Ұлытау, а также около 100 компаний из Казахстана и Китая.

Документы предусматривают реализацию совместных проектов, включая модернизацию жилого фонда в Жезказгане, Сатпаеве и Каражале, переработку металлургических шлаков, а также строительство молочно-товарной фермы.

«По итогам форума подписано 6 меморандумов на сумму 12,5 млрд тенге. Реализация проектов позволит модернизировать жилой фонд, развивать переработку и агропромышленный сектор», - сообщает акимат региона.

Популярное

Все
Инвестпроекты на 12,5 млрд тенге реализуют в области Ұлытау
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
В краю металлургов
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Глава государства обратился к казахстанцам
Праздник весны и обновления
Мы фактически находимся в точке перехода – политолог об итогах референдума по новой Конституции
Какие лекарства чаще всего покупают казахстанцы
В Казахстане утвердили новые требования к приборам учета воды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Регион полюбили инвесторы
Эффект партнерства
Инвестиции в экономику Казахстана достигли 22,7 трлн тенге …
Воплотят инфраструктурную программу

