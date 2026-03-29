Соглашения заключены с китайскими партнёрами в Сиане

В Китае при поддержке Генерального консульства РК прошёл форум торгово-экономического сотрудничества между областью Ұлытау и провинцией Шэньси.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов области Ұлытау, а также около 100 компаний из Казахстана и Китая.

Документы предусматривают реализацию совместных проектов, включая модернизацию жилого фонда в Жезказгане, Сатпаеве и Каражале, переработку металлургических шлаков, а также строительство молочно-товарной фермы.