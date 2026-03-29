В Китае при поддержке Генерального консульства РК прошёл форум торгово-экономического сотрудничества между областью Ұлытау и провинцией Шэньси.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов области Ұлытау, а также около 100 компаний из Казахстана и Китая.
Документы предусматривают реализацию совместных проектов, включая модернизацию жилого фонда в Жезказгане, Сатпаеве и Каражале, переработку металлургических шлаков, а также строительство молочно-товарной фермы.
«По итогам форума подписано 6 меморандумов на сумму 12,5 млрд тенге. Реализация проектов позволит модернизировать жилой фонд, развивать переработку и агропромышленный сектор», - сообщает акимат региона.