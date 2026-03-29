Сегодня в Астане, где впервые проходит Кубок мира по фехтованию, определяются призёры в командных соревнованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта в физкультуры Минтуризма

В поединке за бронзовую медаль встретились мужские команды Казахстана и Японии.

По итогам встречи японские фехтовальщики одержали победу со счётом 44:42.

Таким образом, национальная сборная заняла 4-е место на домашнем турнире. В составе команды выступили Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский, Эльмир Алимжанов и Александр Федотов.

В финале мужского турнира встретятся сборные Франции и Италии. У женщин за золотые медали поборются команды Южной Кореи и США.

В ведомстве отметили, что сегодня мужская сборная Казахстана одержала победы над командами Польши и США. В полуфинале казахстанцы уступили сборной Франции – девятикратным олимпийским чемпионам.

Также женская сборная Казахстана не прошла стадию 1/32 финала, уступив команде Израиля.

Добавим, что в соревнованиях в Астане приняли участие около 500 спортсменов из 46 стран. В активе сборной Казахстана также есть серебряная медаль Руслана Курбанова в индивидуальных соревнованиях.