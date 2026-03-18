В Национальной гвардии МВД РК военная выправка сочетается с национальными традициями. Даже элементы формы и служебной техники здесь несут культурный смысл — в них органично вплетены казахские орнаменты, знакомые каждому по древним ремеслам и украшениям предков, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ярким примером служит форма военнослужащих Роты почетного караула — подразделения, представляющего Казахстан на государственных церемониях. Гвардейцы участвуют в военных парадах, официальных мероприятиях с участием командования силовых структур, а также встречают иностранные делегации. Именно они становятся одним из первых символов страны для зарубежных гостей.

Особо парадная форма Роты создана с учетом национальных художественных традиций. В ее оформлении используются элементы казахского орнамента, в том числе знаменитый узор «қошқар мүйіз» — символ силы, благополучия и преемственности поколений. Орнаментальные мотивы аккуратно интегрированы в детали формы и придают ей узнаваемый национальный характер.

Такие элементы можно заметить и на погонах повседневной и офисной формы гвардейцев — от рядового до генерала. Для казахской культуры орнамент всегда имел особое значение: узоры выполняли не только декоративную функцию, но и считались своеобразными оберегами.

Национальные мотивы нашли отражение и в технике войск правопорядка. В рамках декады Наурызнама гвардейцы придали служебным автомобилям Hyundai Staria национальный колорит. Машины, задействованные в обеспечении общественного порядка, украсили стилизованные элементы казахского орнамента, которые гармонично дополнили современный дизайн техники.

Таким образом, в Национальной гвардии национальный орнамент стал частью визуального образа войск правопорядка — от формы до служебной техники, объединяя воинские традиции и культурное наследие казахского народа.