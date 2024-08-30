Артисты Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников

фото Алексея Омельницкого

По заданию дирекции Всемирных игр кочевников артисты филармонии готовят часовой концерт, на котором выступят оркестр казахских народных инструментов им. Рустембека Омарова, ансамбль танца «Нур» и солисты квинтета SAMYAN камерного хора.

– Конечно же, артисты с воодушевлением восприняли такую задачу. Любые гастроли для них – вдохновение, а уж тем более участие в концертной программе Всемирных игр кочевников, – отмечает руководитель филармонии Амангельды Кожанов. – Прог­рамму отбираем, потому что у нас богатый репертуар, готовы два больших концерта почти из 40 номеров, а для игр нам нужно остановиться на 12–13 номерах. Для зрителя такой концерт – это всего лишь час, а с точки зрения подготовки и организации час – это целая вечность. Технически все непросто, ведь мы будем работать на новой площадке, а коллективы массовые, нужно продумать и выходы, и согласование, и даже расстановку стуль­ев. На сцене будут 50 человек, и столько же будут обслуживать за кулисами.

По несколько часов в день сейчас репетируют музыканты оркестра казахских народных инструментов, доводя и без того профессиональные номера до идеального звучания.

– Для всех нас большая честь выступить на Всемирных играх кочевников – перед почетными гостями, зрителями и участниками из множества стран. И эта ответственность чувствуется даже на репетициях, – делится впечатлениями артистка оркестра, кобызистка Адия Сисембаева. – Отрабатывая программу, стараемся совместить произведения, близкие к тюркской культуре, а также те, которые представят наш край. Чтобы достойно показать регион и познакомить столичного и иностранного зрителя с Павлодарской областью, оркестр исполнит нашу визитную карточку – Баянауыл вальсі, который написал композитор Нургиса Тлендиев на слова Кабдыкарима Ыдырысова. Конечно же, сыграем и кюй «Жастық шақ» Рустембека Омарова, имя которого носит наш коллектив. Идеально для игр кочевников подходит произведение «Тұлпардың дүбірі» монгольского композитора Чимбата Орхонботора, посвященное нашему дирижеру Талгату Баритовичу Каримову.

Август – всегда горячая пора в филармонии, ведь все девять коллективов готовятся к новому творческому сезону, который традиционно стартует в сентябре. На своей филармонической сцене первым выступит самый большой коллектив – симфонический оркестр, концерт которого запланирован на 22 сентября. Но и до этой даты артисты филармонии успеют подарить павлодарцам радость прикосновения к прекрасному, например, выступая на городском концерте в честь Дня Конституции.

Каждый коллектив имеет своего зрителя и при этом хочет удивить опытного павлодарского зрителя. Например, трио баритонов с джазовым оркестром попробуют новый формат концерта – коллаборацию классической музыки с джазом. Новые постановки готовят танцоры. Камерный хор уже сложно представить без смелых экспериментов – в прошлом году павлодарцы первыми в Казах­стане устроили хоровой рок-концерт, а в нынешнем году решили поставить мюзикл.

Благодаря такому подходу сейчас в Павлодаре на концертах филармонии свободных мест нет, хотя лет десять назад с этим были проблемы. В 2012 году филармония была возрождена пос­ле 15-летнего перерыва, и тогда здесь боролись за зрителя, буквально уговаривая приходить на концерты. А потом пошли еще и на психологическую хитрость и… повысили цены на билеты.

– Я долго думал, анализировал и пришел к выводу, что дешевое не ассоциируется у наших людей с качеством. Когда наши билеты стоили 300–500 тенге, их не раскупали, тогда как приезжие артисты ставили высокие ценники и получали аншлаг. У нашей филармонии очень профессиональные коллективы, отличные программы, в качестве которых мы никогда не сомневались. И стоило поднять цену билета до тысячи тенге, сразу же на 20 процентов увеличилась наполняемость зала. И так за полтора года, постепенно поднимая цену, мы набрали зрителя. Павлодарцы нас поддержали, – говорит Амангельды Кожанов.

За сезон артисты филармонии традиционно дают по одному или два концерта в неделю на своей площадке, конечно, это не считая выездных выступлений – по облас­ти и не только. Например, в прошлом году симфонический оркестр был на гастролях в Италии, где дал 12 концертов. Избалованный европейский зритель прекрасно принял павлодарский коллектив, который исполнил как классичес­кие произведения, так и музыку казахстанских авторов. Большим опытом для оркестра стали выступ­ления под руководством шести итальянских дирижеров, причем на репетиции уходили считаные часы, ведь все гастроли заняли лишь 10 дней.

Для павлодарской филармонии нынешний сезон будет особенным еще и потому, что на него выпали две юбилейные даты. В 2024 году исполнилось бы 105 лет народному артисту Казахской ССР, одному из первых профессио­нальных домбристов Рустембеку Омарову, а также 135 лет человеку, который вывел его на сцену, певцу Темирболату Аргынбаеву.

– Наш оркестр казахских народных инструментов с 2017 года носит имя земляка Рустембека Омарова – одного из великих домбристов своего времени. И в честь его юбилея мы решили провести в Павлодаре первый республиканский конкурс домб­ристов. Уверены, к нам приедут таланты со всего Казахстана – ждем и опытных исполнителей, и молодых студентов консерваторий, которые горят музыкой, – рассказывает бессменный худрук и дирижер оркестра, заслуженный деятель РК Талгат Каримов.

Рустембек Омаров родился в 1919 году в ауле Шарбакты ныне района Аккулы Павлодарской области. Мальчик с раннего детства обладал великолепными вокальными данными, за что в округе его прозвали «әнші-бала» и приглашали на различные мероприятия. Первые навыки игры на домбре он получил у отца. Также учился у таких народных музыкантов, как Токыбай, Салык, Темирболат, широко известных своим творчеством в этих краях.

– В начале 30-х годов маленький Рустембек потерял обоих родителей и попал в Семипалатинский детский дом. В 1934 году одаренного в музыке мальчика из детского дома заб­рал и увез в Алма-Ату родной дядя, один из первых профессио­нальных театральных артистов и певцов Казахстана Темирболат Аргынбаев. Так талантливый 14-летний парнишка попал на просмотр к основателю Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Ахмету Жубанову и в столь юном возрасте вошел в первый состав оркестра, – продолжает Талгат Каримов.

Талант Рустембека Омарова был очевиден для всех, кто видел его исполнение. Он мог повторить произведение сразу после того, как единожды прослушал его. Был такой случай знакомства с молодым дарованием народной артистки Дины Нурпеисовой. Ахмет Жубанов отправлял к ней учеников, чтобы они перенимали ее мастерство. А известно, что она была с характером, играла произведение только один раз, поэтому каждому из молодых домбристов Жубанов давал задание – запомнить определенную часть. Так вот, Рустембек Омаров с одного раза запоминал и повторял весь кюй, сыгранный Диной Нурпеисовой, чем очень поразил ее. Артистка решила проверить его талант – отвернулась, чтобы парень не видел движения ее рук, и сыграла уже другую композицию. И Рустембек вновь повторил все без ошибок. Так начиналась его творческая жизнь. Затем он поехал в Ленинград учиться в консерватории, потом началась Великая Отечественная война, он был призван, попал в плен. После освобождения жизнь складывалась непросто, судьба была сложной, но творчество и музыка всегда были главным делом его жизни.

Сейчас в павлодарской областной филармонии стараются восполнить все пробелы биографии и творческого пути Рустембека Омарова – к сожалению, сохранилось не так много официальных данных, и даже поиски материа­лов в алматинских архивах не дали большого результата. Поэтому своей задачей артисты видят и популяризацию наследия Рустембека Омарова, знакомство общественности с именем талант­ливого земляка. Поможет в этом и предстоящий конкурс домбрис­тов, уверены в филармонии.

Так что неудивительно, что в этом сезоне оркестр казахских инструментов с особым трепетом готовит программу и конкурс, посвященные Рустембеку Омарову. Безусловно, концерты станут отличным подарком для павлодарцев. Ну а для самого оркестра подарком к юбилейной дате могли бы стать новые штатные единицы, чтобы коллектив дополнили музыканты, играющие, например, на жетыгене и других этноинструментах.