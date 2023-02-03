Беги, а то замерзнешь!
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Дина Устиненко
В Алматы прошел высокогорный забег памяти легенцдарного альпиниста Анатолия Букреева.
Как любят снег алматинцы, пожалуй, не любит его никто. Какая всенародная паника начинается, если к Новому году город не замело. На этот раз щедрая зима выполнила все прихоти горожан. Снег кружился огромными ажурными хлопьями, закрывая уходящий год белоснежной чистотой. Не заставили себя ждать и крещенские морозы – настоящие, трескучие, несвойственные нашему региону. Когда художница Зима рисует на окнах свои причудливые картины, больше всего хочется с кружкой горячего чая разглядывать ее чудесные творения.