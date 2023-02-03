Как любят снег алматинцы, пожалуй, не любит его никто. Какая всенародная паника начинается, если к Новому году город не замело. На этот раз щедрая зима выполнила все прихоти горожан. Снег кружился огромными ажурными хлопьями, закрывая уходящий год белоснежной чистотой. Не заставили себя ждать и крещенские морозы – настоящие, трескучие, несвойственные нашему региону. Когда художница Зима рисует на окнах свои причудливые картины, больше всего хочется с кружкой горячего чая разглядывать ее чудесные творения.

Но не всем. Журналисты – народ беспокойный. Им дома не сидится, даже когда за окном минус 25 алматинской зимы, что по меркам сухого климата можно смело умножать на два. В самый морозный день отправляюсь пешком до альплагеря «Туюксу», чтобы воочию убедиться, что существуют люди еще более безбашенные, чем мы, готовые в такую погоду не просто гулять, а радостно бегать по горам. Бегать в прямом смысле этого слова. Именно отсюда стартуют участники экстремального забега, посвященного памяти легендарного альпиниста Анатолия Букреева.

Высокогорный зимний забег Amangeldy race проводится уже много лет. Но впервые в этом году прозвучала рекомендация для участников – утепляйтесь. Обычный дресс-код для таких активностей подходит, по мнению обывателей, для прохладного лета или ранней осени.

Под огромной красной аркой на несколько секунд застыли спортсмены-экстремалы. Задерживать их дольше не хватает совести даже у организаторов забега. Для участников состязания «движение – жизнь» – это не аллегория. Одевшись в толстенный пуховик и замотавшись шарфом по глаза, все равно поеживаюсь, глядя на спортсменов в тоненьких спортивных лосинах и легких шапочках. «Беги, а то замерзнешь!» – негласный девиз морозоустойчивых атлетов. На старте в этом году рекордное количество участников. Организаторам пришлось даже ограничивать список желающих в целях соблюдения правил безопасности. И если первый забег набрал около 50 участников, то сегодня их количество выросло до 750.

Что интересно, на старт вышли и прекрасные дамы. Куда только не сбежишь от домашних дел... Горный бег, или, как его еще называют, скайраннинг (в переводе с англ. – бег по небесам) – передвижение по горной местности на высотах более двух тысяч метров над уровнем моря. Спортсмены могут преодолевать скальные и ледовые участки, а для некоторых соревнований обязательны ледовые кошки. Современный скайраннинг как спортивная дисциплина берет свое начало с 90-х годов прошлого столетия, когда итальянский альпинист Марино Джиакометти и его друзья организовали забеги на альпийские вершины Монблан и Монте Роза.

В Казахстане для проведения подобных состязаний локаций предостаточно, и к нам приезжают атлеты со всего мира.

Необходимый, но часто игнорируемый этап для спорт­сменов – акклиматизация в горном климате. Ее стараются соблюдать приезжие участники, алматинцы эту ступень обычно пропускают, они уже адаптированы к горным причудам. И хотя соревнования считаются любительскими, нагрузка здесь невероятная, и без серьезной подготовки лучше не рисковать.

Поэтому возвращения скайраннеров с дистанции предпочла дожидаться в лагере – при всем желании мне за ними не угнаться. Хотя, конечно, метров 300–400, чтобы «пороху понюхать», осилила. Но на этом запал иссяк, и лучшей наградой стала беседа с организаторами и ароматный, вкус­нющий плов, которым и подкреплялись по возвращении спортсмены.

– Amangeldy race – одно из старейших подобных мероприятий, – рассказывает Вадим Винокуров, директор общественного объединения «Экстремальная атлетика». – В следующем году будет четверть века с момента старта. Впервые его провели в 1999 году. Долгое время это делала федерация альпинизма Республики Казахстан. В 2012 году к проведению забега присоединилась и наша команда. С 2019 года проводим его уже самостоятельно. Забег ежегодный, пропусков не было ни разу. Трассы не меняются уже много лет, делаем совсем незначительные изменения, с учетом погодных условий. В этом году снежный покров очень большой, наледь еще не образовалась, поэтому даже «котята» не обязательны.

Котятами ласково величают скайраннеры младших братьев альпинистских кошек – накладные шипы для обуви.

Всего предусмотрено три дистанции. Первый день посвящен самой сложной из них – SkyRace. На шестикилометровую гонку в гору до пика Амангельды (3 999 м над уровнем моря) с набором высоты около 1 500 метров выходят бывалые спортсмены. Во второй день проходят массовые старты «Вертикальный километр», 3 450 м над уровнем моря, протяженностью 5 км и набором высоты в один километр, и Skysprint – 3 050 мет­ров, протяженностью 4 км и набором высоты 600 м.

С каждым годом популярность данных видов дисциплин только растет. На старт выходит не только молодежь. Бывает такое, что и дед с внуком могут участвовать в одном забеге. Звездные аксакалы Amangeldy race – 76-летний Эмиль Баль и 83-летний Владимир Ковальчук. Молодые спортсмены даже нервничать начинают, если не сразу замечают этих седых балагуров среди участников. А как увидят, так сразу «выдыхают», и появляется больше уверенности и азарта.

– Популяризация здорового образа жизни – это то, к чему мы и стремимся все эти годы, – комментирует Василий Кочетков, президент «Экстремальной атлетики». – В этом году на первую, самую серьезную дисциплину зарегистрировались 150 человек, и мы закрыли доступ. Тропа узкая, и качество будет падать. Сегодня бежит элита. Сложности будут и завтра, но этот старт самый сложный. Здесь без акклиматизации можно поймать горную болезнь. Ежегодно только россиян на гонке Амангельды порядка 15%, очень много участников из Кыргызстана и примерно 10% – из других стран СНГ.

Скайраннеры – народ интересный. Если во многих других похожих состязаниях ценные призы – неотъемлемая часть, то здесь все иначе. Бегут на интерес, большинство стремится преодолеть свой собственный рекорд. А если значок «Скайраннер Казахстана» заработаешь, то счастье совсем беспредельно. Чтобы получить знак отличия, надо всего-навсего пробежать три главные гонки за год, и лишь тогда станешь обладателем заветной награды. Как говорят сами спортсмены, – мы за спорт, а не за Land Cruiser.

Небольшой процент участников бежит оба дня. Но это прям совсем морозоустойчивые или «отмороженные». Потому как после гонки около недели необходимо реабилитироваться. Есть риск обморожения дыхательных путей, поэтому без восстановления бежать решаются единицы.

Алматинская гонка Amangeldy race очень котируется на постсоветском пространстве, участие в ней, не говоря уже о победе, считается значительным достижением. И по количеству участников такое состязание мало где встретишь. Схожий масштаб лишь в знаменитой эльбрусской гонке.

Спортсмены, конечно, молодцы: бегут, преодолевают препятствия, побеждают самого главного противника – самого себя, ставят рекорды. Но параллельно с ними так же бегут, наматывая высокогорные километры, организаторы турнира, фотографы, волонтеры, спасатели. Когда смотришь документальные фильмы о путешественниках, искателях приключений, невольно приходит на ум – кто же все это снимает? Ведь он такой же участник процесса, только еще круче. Спортсмену не надо тащить с собой фотооборудование, опережать рекордсменов, чтобы сделать заветный кадр или несколько часов дожидаться участников на финише.

Последний километр сегодняшней дистанции в своей среде скайраннеры называют «полосой смерти», а последние сто метров – полюсом вечной мерзлоты. Именно там, перед заветной вершиной, горы образуют причудливую седловину, в результате чего солнце практически не попадает на этот участок трассы, и температура там на 10–15 градусов ниже, чем на всей остальной дистанции. Как шутят спортсмены, добираешься туда обессиленным, но лютый мороз пробирает так, что невольно ускоряешься и «даешь жару» с одной целью – поскорее покинуть это место. На самой высокой точке участников дожидаются волонтеры с обогревательными пушками, теплой водой и чаем. Некоторым спорт­сменам необходимо переодеться, так как у вспотевших атлетов на спуске есть риск обморожения.

Организаторы на «полюсе мерзлоты» ждут последнего участника и вместе с ним идут обратно. По всей трассе установлено контрольное время. Если человек не уложился в указанный промежуток, его будут разворачивать. Из-за аномальных морозов треть зарегистрированных не вышла на старт. Вместо заявленных 150 спортсменов бежали 100 человек участников и 30 организаторов.

Больше всего впечатлили даже не морозоустойчивые резвые фотографы и почтенные дядюшки, разменявшие девятый десяток. Вероника Киселева в этом году участвует в беге уже в пятый раз. В прошлом вместе с напарником Ердосом Баимбетовым в командном зачете «мужчина–женщина» они взяли первое место. При этом Вероника находилась на пятом месяце беременности. На момент сегодняшней гонки малышу отчаянной спортсменки полгода. К всеобщему облегчению на этот раз он остался дожидаться свою невероятную маму дома с бабушкой.

– Сегодня участвую в самой короткой дистанции, – говорит Вероника. – Все-таки ребенок на грудном вскармливании. Вот сбегаю быстренько – и домой. Муж поддерживает мое увлечение. Часто остается с ребенком, пока я тренируюсь. Да и сам сынок уже где только не был. Пока максимально комфортная дистанция для него – 12 километров. Мы и на Кок Жайляу с ним ходим, и на Японскую дорогу. Ему нравится, он не капризничает. Видимо, привык еще в утробе и к перепадам высоты, и к нагрузкам. Акклиматизация в будущем ему точно не понадобится.

Вероника – яркий пример того, что никогда не поздно что-то изменить. Девушка начала заниматься спортом лишь в 2016 году. И это был обычный кроссфит в обычном фитнес-клубе, вот только тренер был необычный. Опытный профессионал сразу разглядел в ней искру и направил в нужное русло. Так, девушка, которая даже физкультуру в школе и институте пропускала, сегодня – одна из авторитетных звездочек горного забега и пример для всех тех, кто ищет оправдания своей лени. В этом году, как она сама отмечает, бежать, несмотря на статус кормящей женщины, было намного проще, чем в прошлом, когда мешали растущий живот и сильная одышка.

Победителем дистанции SkyRace стал Федор Сухоносов. Среди женщин в первый день состязаний лучшей стала Ксения Авдеева. А Мария Игнатишина заняла третье место на дистанции SkyRace и первое – в гонке «Вертикальный километр». Первыми в Skysprint стали Шынгыс Байкашев и Елена Пушкарь.

В горы, вторят друг другу участники, надо идти только с чистым сердцем и светлыми намерениями. Горы не любят хвастовства и гордыни. С вершиной надо быть на «вы». Все, как и завещал легендарный покоритель восьмитысячников Анатолий Букреев, в память о котором почти четверть века проводят этот забег.