Бектенов встретился с китайским послом

Товарооборот между РК и КНР с начала текущего года увеличился на 12%

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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Чжаном Сяо итоги совместной работы по наращиванию двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Встреча приурочена к завершению дипломатической миссии Чжана Сяо в качестве посла КНР в РК.

Олжас Бектенов отметил конструктивную работу по достижению задач, поставленных главами двух государств. За последние годы достигнут значительный прогресс в укреплении двусторонних экономических связей.

Выведение отношений на новый уровень сотрудничества способствует увеличению товарооборота, расширению экспорта и притоку инвестиций. Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Перспективным инструментом раскрытия потенциала сотрудничества станет увеличение грузопотока по Транскаспийскому мультимодальному коридору.

В свою очередь Чжан Сяо сообщил, что товарооборот между странами с начала текущего года увеличился на 12% и составил $36,5 млрд.

Посол КНР также заявил о растущем интересе к казахстанскому рынку со стороны крупных китайских инвесторов, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате. По итогам беседы стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления всестороннего торгово-экономического партнерства.