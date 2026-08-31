Бетонный арочный мост в Китае с пролетом 600 метров побил мировой рекорд

Китай,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Китай установил новый мировой ориентир в строительстве бетонных арочных мостов. Главный пролет моста Тяньэ-Лунтань в Гуанси достиг 600 метров

Фото: © VCG

Проект в конце августа получил высшую награду в рамках провинциальной премии Гуанси за достижения в области науки и техники, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Жюри отметило инженерные решения, благодаря которым строительство бетонных арочных мостов смогло выйти за пределы, считавшиеся практически непреодолимыми на протяжении нескольких десятилетий.

Мост Тяньэ-Лунтань перекинут через реку Хуншуй в уезде Тяньэ городского округа Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района. Его главный пролет длиной 600 метров превзошел предыдущий мировой рекорд для бетонных арочных мостов — 445 метров.

Мост имеет четыре полосы движения — по две в каждом направлении, — а его общая длина составляет 2 488,55 метра. Сооружение открыли в 2024 году. По данным Global Times, теперь оно считается самым протяженным в мире стальным железобетонным арочным мостом по длине основного пролета.

На протяжении десятилетий инженеры из Японии, Хорватии и других стран, имеющих большой опыт строительства мостов, изучали возможность создания бетонных арок с пролетами, приближающимися к 600 метрам. Однако реализованные проекты в этих странах так и не смогли преодолеть отметку в 390 метров.

Главной проблемой при создании столь протяженной бетонной арки является ее огромная масса, которую сама конструкция вынуждена выдерживать. Согласно опубликованным данным, собственный вес моста формирует более 90% общей нагрузки, причем бетон, окружающий стальной каркас, составляет более половины этой массы. Чтобы снизить вес, инженеры пересмотрели конструкцию арки и уменьшили количество используемого бетона. Главную арку разделили на два несущих ребра, а участки, испытывавшие сравнительно небольшие нагрузки, исключили. В результате ширину арки удалось уменьшить с 23 до 13 метров. Расход бетона сократился примерно с 40 000 до 28 000 кубометров. В пересчете на каждый метр пролета новая конструкция требует на 22% меньше бетона, чем мосты аналогичного класса с пролетом около 400 метров, при сохранении сопоставимого уровня напряжений.

Строителям также пришлось разработать новые технологии укладки бетона. Контроль образования трещин имеет особенно большое значение при сооружении массивных бетонных арок: во время затвердевания материала изменения температуры и внутренние напряжения могут создавать дополнительные нагрузки на конструкцию.

Разработанные решения позволили проекту преодолеть один из давно существовавших отраслевых рубежей. Считалось, что традиционные бетонные арки крайне сложно делать длиннее 400 метров, тогда как арки из стальных труб, заполненных бетоном, сталкивались с серьезными техническими проблемами уже при пролётах свыше 500 метров.

Мост Тяньэ-Лунтань достиг нового для этой технологии класса — 600 метров, существенно расширив практические возможности строительства длиннопролетных бетонных мостов.

#Китай #рекорд #мост

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