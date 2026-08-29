Белорусские мотивы

Насихат Оркушпаева
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Более 13 лет представители белорусского этнокультурного центра вносят весомый вклад в процесс укрепления межэтнического согласия

фото предоставлено Дмитрием Останьковичем

Название этнокультурного центра «Радзіма» переводится с белорусского языка как «Родина». По словам руководителя объединения, известного композитора и педагога Дмитрия Останьковича, в этом выборе кроется важная истина: трепетное отношение к истокам своей культуры укрепляет уважение к казахстанской земле. Для многих белорусов Казахстан стал настоящей Родиной – связую­щей историей, общей судьбой, неотъемлемой частью жизни.

– Центр «Радзіма» создан в Астане в 2013 году. Главная идея с самого начала заключалась в том, чтобы сформировать пространство, где белорусы, проживающие в столице, могли бы сохранять и передавать следующим поколениям свою культуру, язык, традиции, историческую память. При этом этнокультурный центр – не закрытое сообщество только для белорусов. Напротив, мы всегда стремились сделать его площадкой открытого культурного диалога, – отмечает Дмитрий Останькович, отдельно остановившись на деятельности вокального ансамбля «Вяселка».

С момента основания ансамбль стал опорой в сохранении и популяризации белорусской культуры, языка и традиций. За годы творческой деятельности коллектив проделал большой путь – десятки концертов, фес­тивалей, просветительских встреч. Участники ансамбля знакомят казахстанцев не только с фольклорным наследием, но и современными произведениями белорусской культуры.

Представители ЭКО «Радзіма» стараются работать в нескольких направлениях, проводят концерты, литературные и языковые встречи. Важную роль играет сотрудничество с образовательными учреждениями и Центром белорусского языка и культуры им. Якуба Коласа при Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева.

По словам Дмитрия Останьковича, особенно приятно видеть интерес молодых людей:

– Когда человек независимо от своей национальности начинает изучать белорусский язык, знакомиться с белорусской литературой или петь белорусские песни, между культурами возникает настоящий диалог. Хочу подчеркнуть: у нас нет задачи противопоставить один язык другому. Наоборот, чем больше языков знает человек, тем шире его культурный мир.

Отметим, что масштабная работа проводится не только в столице, но и всеми белорусскими этнокультурными центрами нашей страны. Рост интереса и расширение творческой геогра­фии закономерно вывели деятельность объединений на новый уровень. В декабре 2023 года была создана Ассоциация белорусских культурных центров Республики Казахстан «Родны кут». Возглавляет ее Дмитрий Валерьевич. Сегодня она объединяет 11 белорусских ЭКО по всей стране.

– Создание республиканской ассоциации «Родны кут», что переводится как «Родной край», стало для нас важным шагом по объединению всех белорусских этнокультурных центров Казахстана, призванным сохранять наши национальные корни и традиции, укреплять уникальную модель межэтнического согласия в республике, – говорит Дмитрий Останькович, подчеркивая, что эта структура позволила цент­рализованно координировать масштабные проекты, включая Первый фестиваль белорусской культуры «Казахстан і Беларусь: Мелодыі дружбы» в Астане.

По словам композитора, казахстанская публика очень хорошо воспринимает белорусскоязычные произведения, особенно пес­ни. Причина проста: хорошая музыка не требует перевода. Даже если слушатель не понимает каждое слово, он чувствует настроение, эмоцию, мелодию.

– Музыка не имеет границ, а язык помогает определить ее характер, интонацию, образность. Не могу сказать, на каком языке мне легче писать песни, поскольку каждый дает композитору свою музыкальную интонацию и особый образный мир. В казахском есть особая широта, глубина, в русском – богатство выразительных возможностей, в белорусском – мягкость, лиричность и удивительная певучесть. Именно это многообразие и вдохновляет меня как композитора. Самый главный показатель, когда после концерта люди подходят и говорят: «Эту песню мы уже знаем». Вот тогда понимаешь, что произведение действительно стало частью жизни слушателя, – отмечает Дмитрий Останькович.

Многоязычие Казахстана Дмитрий Валерьевич сравнивает с полифонией в оркестре, где уникальность каждого отдельно взятого инструмента служит залогом гармоничного звучания в целом. У любого из них – свой тембр, своя выразительность, своя роль в общем деле. Но при этом все должны слышать друг друга и работать вместе. Так же и с языками. Сохранение многоязы­чия, по мнению композитора, требует прежде всего уважения к государственному казахскому, к русскому и ко всем языкам этносов, живущих в Казахстане.

В День языков глава белорусского этнокультурного центра «Радзіма» призывает коллег сохранять наследие, полученное от предков, и передавать его следующим поколениям так, чтобы однажды они сами захотели стать его продолжателями.

#День языков народа Казахстана #5 сентября #этнокультурный центр Радзіма

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