Инвестируя высокие переделы

Переработка обгоняет добычу

Экономическая повестка страны в 2026 году характеризуется­ переходом к модели глубокой переработки сырья, что отражено в Послании Президента Касым-Жомарта­ Токаева от 8 сентября 2025 года «Казах­стан в эпоху искусственного интеллекта: актуаль­ные задачи и их решения через цифровую транс­формацию». По поручению Президента акцент смещен на обрабатывающий сектор и высокотехнологичные производства. Такой подход позволяет диверсифицировать экономику за счет глубокой переработки сырья и расширения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основными механизмами транс­формации становятся: прив­лечение инвестиций в индус­триальные мощности, развитие кластеров, внедрение офтейк-контрактов для обеспечения гарантированного спроса, а также формирование транспарентных цифровых регламентов поддерж­ки национальных производителей. Подробнее об опорных моментах проведения промышленной политики и актуальных мерах господдержки отечественных производителей – в нынешнем обзоре пресс-службы Правительства.

Итак, в 2026 году в структуре экономики усилилась роль обрабатывающей промышлен­ности, которая впервые вышла на первое место по объему, опередив сырьевой сектор. В январе – июле текущего года объем производства в обработке составил 18,8 трлн тенге, увеличившись на 9% к аналогичному периоду прошлого года. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства выросла до 46,7%, впервые устойчиво опередив горнодобывающий сектор (45,8%). Опережающую динамику демонстрируют индус­триальные регионы – Актюбинская (+ 10,7%) и Карагандинская (+ 10,6%) облас­ти. Экономика страны снижает сырьевое преимущество: глубокая переработка внутри республики становится выгоднее прямого вывоза сырья.

Ставка на готовую продукцию

Качественное изменение промышленной модели проявляется­ в отходе от крупноузловой сборки к выпуску продукции высоких переделов. Машиностроение становится одним из примеров перехода к более сложному произ­водству внутри страны – за семь месяцев отрасль выросла на 22%, выпустив продукции на 3,2 трлн тенге.

Выпущено более 96 тыс. автомобилей: легковых машин – на 37,2% больше, автобусов – на 27,6, спецтехники – на 45,1%. Доля мелкоузловой сборки достиг­ла 28,3%. Запуск заводов полного цикла KIA Qazaqstan в Костанае и мультибрендовый Astana Motors Manufacturing в Алматы на 90 тыс. машин в год формирует­ полноценный промышленный пояс: вокруг предприятий уже развернуто производство шин, аккумуляторов, сидений и мультимедиа. В агросекторе 10 отечест­венных предприятий закрывают 90% потребности в тракторах и комбайнах.

В железнодорожном машиностроении производство дос­тигло 345 млрд тенге: выпуск пассажирских вагонов вырос на 10,7%, электровозов – на 23,8%, освоено производство вагонов-цистерн. Доля казахстанского содержания на предприятии АО «Локомотив құрастыру зауыты» в Астане составила 75%.

В металлургии объем производства достиг 8,1 трлн тенге. Выпуск стали вырос на 4,1%, чугуна – на 5,8, бесшовных труб – на 30,4, строительного прутка – на 10,5%. Расширяются производственные мощности отрасли: комбинат Qarmet осуществ­ляет программу модернизации на 3,5 млрд долларов, в области Абай и городе Балхаше строятся­ новые медеплавильные заводы мощностью по 300 тыс. тонн катодной меди каждый, а также ферросплавный завод Mineral Product International.

В химии рост составил 26,9% с выпуском продукции на сумму 1 трлн тенге, что обеспечено ростом производства азотных удобрений на 5,8%, каустической соды – на 5,8% и гипохлоритов – в 3,3 раза.

Меры по защите внутреннего рынка создали дополнительные условия для роста сфер строительства и легкой промышленности. После запрета на импорт выпуск отечественного цемента вырос на 15,6%, изделий из камня – на 11, стекла – на 10, гипсокартона – на 6,5%. Легкая промышленность выросла на 80,1% (до 125,5 млрд тенге), где выпуск текстиля увеличился в 2,2 раза, одежды – на 27,5, кожи – на 20,3%.

Гарантированный спрос для отечественных заводов

Одной из главных задач стало обеспечение отечественных предприятий гарантированным спросом. В Послании от 1 сентяб­ря 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу нарастить присутствие отечественной продукции в регулируемых закупках и вывести систему офтейк-контрактов с казахстанскими производителями на новый уровень, доведя долю таких договоров до 10% (до 2 трлн тенге в год).

В рамках поручений Главы государства в качестве базового инструмента индустриализации страны закреплен механизм офтейк-контрактов, гарантирующих производителю предварительный выкуп еще только планируемой к выпуску продукции. В первом полугодии 2026 года недропользователи и квазигоссектор заключили долгосрочные соглашения и офтейк-контракты на общую сумму 466 млрд тенге.

По линии фонда «Самрук-Казы­на» объем закупок у отечественных товаропроизводителей уд­воился и превысил 2,1 трлн тенге, в январе – июне 2026 года подписано договоров на 594 млрд тенге, рост составил 46%. Расширяется кооперация с недропользователями: заключено 177 офтейк-контрактов на 80,4 млрд тенге, сформирован пул будущих гарантированных заказов еще на 157 млрд.

Цифровой фильтр и механизм СЭЗ

Поддержка производителей становится более адресной. Запущен Реестр казахстанских товаропроизводителей, через который путем цифровой верификации производственных мощностей нынче подтвержден статус 6 946 действующих предприятий, исключено более 1,1 тыс. фиктивных поставщиков.

Расширен доступ отечественных переработчиков к сырью: предприя­тия получили право выкупать 25 видов местного сырья, включая медь, алюминий, свинец, цинк, прокат, со скидками до 5% от мировых биржевых котировок и до 50% от экспортных цен. В результате переработка внутри республики нарастила темпы: потребление первичного алюминия выросло на 35% (до 77,7 тыс. тонн), цинка – на 45% (до 2,6 тыс. тонн), катодной меди – на 10% (до 20,4 тыс. тонн).

В 2026 году планируется запус­тить 200 индустриальных проектов на 1,7 трлн тенге, из них уже введено в строй 84 производства на 337,4 млрд тенге, создано почти 6 тыс. рабочих мест. После выхода на проектную мощность заводы обеспечат выпуск продукции на 1,5 трлн тенге ежегодно, около трети объема будет ориентировано на экспорт.

Прямой экономический эффект дает и механизм специальных экономических зон (СЭЗ): 577 проектов в 18 зонах привлекли 11,1 трлн тенге инвестиций, создав свыше 39 тыс. рабочих мест. При этом налоговые поступления от резидентов составили 865,4 млрд тенге при затратах государства на инфраструктуру в размере 507,4 млрд тенге.

В стране выстраивается замкнутая производственная экосис­тема: доступное сырье внутри республики, гарантированный сбыт через офтейк-контракты и жесткий цифровой контроль. Это позволяет направлять поддержку на развитие переработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.