Без поверки счета «кусаются»

Члены сразу нескольких кооперативов собственников квартир (КСК) оказались обескуражены стоимостью услуг за теплоснабжение. Что такое: тариф подняли или, может, ошибка в расчетах и показаниях общедомового прибора учета (ОПУ)?

Жильцы потребовали объяс­нений у председателей КСК. Те в свою очередь переложили ответственность на АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана» (АО «ПТВС»).

Как выяснилось, проблема заключается в том, что ОПУ половины жилых многоэтажных домов города не проходили поверку годами. Осенью вопрос неоднократно поднимался на заседаниях в акимате, однако найти ответственных за приборы учета оказалось не так-то просто.

На минувшей неделе председатели КСК под давлением потребителей обратились за разъяснениями и просьбой помочь в ОЮЛ и ИП «Казахстанская Ассоциация предпринимателей и сервисных услуг», члены которой занимаются обслуживанием ОПУ и кому, согласно квитанциям, эта услуга ежемесячно оплачивается.

На собрании вице-президент ассоциации Ринат Бикаев озвучил ряд фактов. Во-первых, по его данным, более 75% общедомовых приборов учета тепловой энергии в Жезказгане просто не работают. Во-вторых, последняя поверка ОПУ проводилась в 2017 году.

– Проблема существует с 2015 года, – подчеркнул он. – Установка ОПУ тепла проводилась дважды. Второй раз – за счет самих потребителей, которые выплачивали стоимость приборов в течение 24 месяцев. Руководство АО «ПТВС» утверждает, что все приборы учета тепла переданы на баланс КСК, однако на самом деле приема-передачи не было. Председатели кооперативов категорически отказываются признавать, что счетчики находятся на их балансе.

В акте приема-передачи должна быть указана стоимость приборов. Однако она до сих пор остается тайной – как для оплативших их потребителей, так и для КСК.

Приборы дорогостоящие, если что-то случится – украдут, сломают, вандалы испортят, то даже полиции нужно предоставить необходимые сведения для оценки ущерба, утверждают председатели. И хотя приборы учета ими на баланс якобы не приняты, для удобства жителей заключены договоры на их обслуживание с сервисными компаниями.

Как отметил Ринат Бикаев, история с парком приборов тянет на уголовное дело. Этот кейс ассоциация ведет с 2019 года, и ее юристы пытаются доказать, что сама установка приборов учета тепловой энергии была незаконной. Данный вопрос также неоднократно поднимался членами общественного совета и депутатами.

По словам члена ассоциации и директора ТОО «Горэлектросети Жезказгана» Сергея Дякина, дело не только в том, что поверка не проводилась почти семь лет, а в том, что за ОПУ, оплаченные горожанами, никто не хочет отвечать.

Стоимость поверки одного прибора стартует от 50 тыс. тенге. Получается, АО «ПТВС» перекладывает не только ответственность, но и финансовые затраты на КСК, а значит, на самих потребителей. При этом на каждом счетчике стоят пломбы предприятия тепловодоснабжения, а значит, ОПУ являются расчетными и подучетными АО «ПТВС».

Возмущение жезказганцев счетами за тепло закономерно, уверен Сергей Дякин. Вместо того, чтобы решить, наконец, спорный вопрос с ответственностью за приборы, руководство ПТВС с 1 января 2024 года не принимает данные по расходам тепла от КСК на бумажных носителях. Расчеты по расходу тепла были сделаны предприятием-монополистом по нормам, а не среднесуточным показателям прошлого периода. Причем нормы, как правило, в два раза превышают те самые показатели. И это является грубейшим нарушением правил регулятора.

По мнению представителей ассоциации, такие поступки недопустимы в разгар отопительного сезона, когда приборы учета нельзя снять и отправить на поверку. Также Ринат Бикаев и Сергей Дякин подчеркнули, что еще осенью предлагали привести парк приборов учета в порядок, включая поверку, за свой счет. Однако их предложение было проигнорировано.

Во всей этой неразберихе прямо затронуты права потребителей, поэтому члены ассоциации оставляют за собой право обратиться в компетентные органы.

В попытке разобраться в ситуа­ции «Казахстанская правда» обратилась к директору АО «ПТВС» Жезказгана Биркену Кулманову. Он в свою очередь категорически отвергает претензии членов ассоциации и председателей КСК.

По данным АО «ПТВС», проблемы с начислениями возникли у тех потребителей, чьи КСК так и не удосужились провести поверку ОПУ.

– Четвертого октября 2023 года на совещании в акимате я уведомил всех председателей КСК о необходимости поверки приборов. Был дан срок – до 1 января 2024 года, – отметил он. – Как правило, поверки делают раз в четыре года, сроки вышли. Ранее мы принимали просроченные данные ОПУ, но эти показания нельзя считать достоверными. На сегодняшний день в Жезказгане 454 счетчика охватывают учетом 573 жилых многоквартирных дома из 662. 227 ОПУ, которые обслуживает сервисная компания ТОО «Toleu Generatio», прошли поверку в прошлом году. То есть примерно половина потребителей оплачивает счета по показаниям счетчиков. Что касается остальных жезказганцев, то председатели их КСК были предупреждены о том, что без своевременной поверки начис­ления будут производиться по установленным нормативам. Однако другие сервисные компании, члены ОЮЛ и ИП «Казахстанская Ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» ни заявок, ни сертификатов не предоставили.

Пунктом 26 Правил пользования тепловой энергией определено, что «отсутствие клейма государственного поверителя или истечение срока поверки приборов, входящих в состав узла учета, лишает права данный прибор считать коммерческим, потребитель считается безучетным, расчеты с ним производятся по проектным нагрузкам (для теплоснабжения) или действующим нормативам (для водоснабжения)». Расчет потребления по среднесуточному расходу за предыдущий период, как предусмотрено пунктами 30 и 31 Правил пользования тепловой энергией, производится только в случае снятия приборов коммерческого учета на поверку или невозможности снятия с них показаний. Уведомлений от КСК о снятии приборов на поверку не поступало, в связи с чем АО «ПТВС» вынуждено произ­водить начисление по проектным нагрузкам, то есть нормам потреб­ления, установленным местными исполнительными органами.

– Мы требуем поверки, чтобы получать актуальные данные, – подчеркнул Биркен Кулманов. – Предприятие несет серьезные убытки, поэтому, с одной стороны, мы корректируем свои затраты, а с другой – ищем, куда утекают наши средства.

Стоит отметить, что в мае-июне 2023 года АО «ПТВС» вернули из доверительного управления ТОО «Корпорация Казахмыс» в акимат. И хотя «Казахмыс» закрыл долги предыдущего периода, всего за полгода на предприятии тепловодоснабжения сложилось свыше 2,106 млрд тенге кредиторской задолженности. По предварительным расчетам, годовой убыток может составить 3,9 млрд тенге. Причина в том, что расходы ПТВС значительно превышают доходы.

– Чтобы урегулировать ситуацию, мы подали заявку на увеличение тарифной сметы по водоснабжению и тепловой энергии, – сообщил директор АО «ПТВС» Жезказгана. – В среднем, надеемся, нам утвердят повышение на 7%.

Руководитель также пояснил, откуда такой дефицит финансовых средств на предприятии: 814 млн тенге – это разница между фактической зарплатой и той, что заложена в утвержденную тарифную смету. Зарплату повышал «Казахмыс», но снизить ее сегодня, когда цены растут, невозможно, тем более что на предприятии работают 740 человек.

– Еще 239 миллионов тенге убытков сформировалось за счет роста стоимости электроэнергии и воды Кенгирского водохранилища, которую мы покупаем у ТОО «Казахмыс дистрибьюшн», – отметил он. – Наши тарифы были защищены в 2021 году на пять лет, вся разница ложится в убытки. Для примера: еще 214 миллионов тенге убытка – это услуги, которые не были предусмотрены тарифом, – охрана стратегичес­ких объектов, некоторые виды страхования, материалы на эксплуатацию, содержание автомобилей спецтехники и другое.

Решит ли ожидаемое повышение тарифа на 7% все проблемы предприятия, покажет время. Однако сегодня руководство ПТВС настаивает на том, что ни в коем случае не препятствует сервисным компаниям проводить поверку приборов. И сделать это можно уже сегодня, подчеркнули в ПТВС.

– Что касается ОПУ, то нас давно пытаются затянуть в эту проб­лему, – отмечает директор АО «ПТВС». – Но наша задача лишь проверить, правильно ли установлен прибор, поверен ли, опломбировать после монтажа. Все ОПУ переданы на баланс КСК – есть подписанные председателями кооперативов документы, они могут прийти и ознакомиться. Что касается средств за поверку, то потребители ежемесячно оплачивают услуги сервисных компаний, в эти расчеты входит и поверка. И это также подтверждается договорами, подписанными сторонами.

Мнение жителей Жезказгана по данной ситуации однозначно: проблемы взаимоотношений между КСК и коммунальными предприятиями вновь решаются за счет потребителей. Каждый хочет получать качественные услуги и платить по счетам ровно столько, сколько набегает по счетчикам. Пока же часть горожан жалуется на холод в домах, и абсолютно все – на некачественную горячую и питьевую воду.

Сегодня в Жезказгане обсуж­дается не только повышение тарифа на услуги АО «ПТВС» на 7%, но также возможное внедрение трех- или четырехуровневого тарифа на услуги. К этому вопросу придется вернуться ближе к осени, однако с учетом ситуации уже сегодня стоит подумать о том, чтобы установить индивидуальные счетчики тепла и воды в квартиры.

Вот в этом вопросе единодушны все стороны спора вокруг ОПУ – и КСК, и сервисные компании, и руководство АО «ПТВС».