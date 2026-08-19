Наградили за спасение утопающих

Практически каждый день сотрудники ДЧС Алматинской области, несущие дежурство на побережье водоема протяженностью около 45 км, вызволяют из воды тонущих. По данным департамента, в общей сложности нынешним летом спасены жизни свыше 200 человек. Каждая такая ситуация требует мгновенной реакции, смелости и высокого профессионализма.

На днях группа водных спасателей удостоилась благодарственных писем акима города Конаева за безупречную службу на вверенных им участках. Среди награжденных – Саят Нуртай, Даулет Кумархан, Самгат Сарсек, Дмитрий Зиновьев и Нурбол Маратулы, спасшие наибольшее число отдыхающих.

– Вы первыми приходите на помощь в трудную минуту и, несмотря на угрозу собственной жизни, ставите спасение других на первое место, – отметил, вручая награды, замес­титель акима города Марат Турсын. – Это ответственная работа, требующая большого сердца и мужества. Благодарю вас за добросовестный труд и самоотверженность! Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям.

В свою очередь спасатели рассказали, что чрезвычайная ситуа­ция на воде может произойти за считаные секунды. К примеру, совсем недавно на одном из коммунальных пляжей Капшагая отдыхала группа молодых людей. Во время купания у одного из парней свело ногу судорогой, и он начал тонуть.

Заметив происходящее, Самгат Сарсек, дежуривший на вышке, сразу бросился в воду и помог выбраться тонущему на берег. По словам спасателя, очень час­то отдыхающие пренебрегают правилами безопасности, переоценивают свои возможнос­ти. Нельзя заплывать за буйки, прыгать в воду с лодок, купаться вечером и в штормовую погоду. Недопустимы беспечность и легкомысленность: вода не прощает ошибок.