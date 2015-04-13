Безграмотность – прямой путь в нищету

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Татьяна ЕВСЕЕВА
Успехи есть, но проблем больше
Это основные выводы всемирного доклада «Образование для всех 2000–2015 гг.: достижения и нерешенные проблемы», подготовленного ЮНЕСКО и озвученного на днях в Нью-Дели.
– Мировое сообщество достиг­ло значительных успехов на пути к образованию для всех, – заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. – Несмотря на то что цели ОДВ не были полностью достигнуты к 2015 году, сегодня число детей, посещающих школу, увеличилось на несколько миллионов, по сравнению с тем количеством, которое наблюдалось бы в случае сохранения тенденций 90-х годов. Однако очень многое еще предстоит сделать. Нам нужны конкретные, щедро финансируемые стратегии, которые уделяли бы первостепенное внимание самым бедным слоям населения, особенно девочкам, и были способны повысить качество обучения, сократить разрыв в уровне грамотности и сделать образование актуальным и всеобщим.
Расширение системы воспитания и ухода за детьми дошкольного возраста, особенно из наиболее уязвимых слоев населения, – первая цель, которая ставилась в 2000 году перед мировым сообществом. Как следует из доклада, она достигнута в 47% стран, и еще 8% были близки к ее достижению, а 20% стран оказались весьма далеки от поставленной задачи. Но отмечается, что в 2012 году почти на две трети больше детей зачислены в школы, чем в 1999 году.
Обеспечение всеобщего начального образования, особенно девочек, детей из этнических меньшинств и социально неблагополучной среды – не менее важная цель, которой достигли 52% стран, 10% близки к ее реализации, а остальные 38% далеки или очень далеки от ее осуществления. Таким образом, почти 100 млн. детей не смогут завершить начальное образование в нынешнем году. Недостаточное внимание к уязвимым группам населения привело к тому, что вероятность завершения полного цикла начального образования у детей из беднейших семей в 5 раз ниже, чем у тех, кто относится к богатым слоям населения. При этом более трети, не посещающих школу, проживают в зонах, затронутых военными конфликтами.
Чтобы найти подтверждение фактам из доклада, приведу несколько примеров, ярко говорящих о том, что страны изо всех сил пытаются достичь этой цели. В Индии, экономически активно развивающейся стране, после широкомасштабной реформы образования, принятой в первом десятилетии века, начальная ступень образования стала доступна подавляющему большинству детей. Правда, качество этих школ оставляет желать лучшего, к тому же последующие ступени образования не осваивают около 50% детей из-за их высокой стоимости и отсутствия времени у ребят, которые вынуждены работать. В Мексике (а эта страна с одним из самых высоких в мире показателей раннего отсева детей из учебных заведений) лишь 65% жителей имеют начальное образование и лишь 46% окончили среднюю школу.
И все же удалось добиться значительных успехов: сегодня число детей, посещающих школу, возрос­ло почти на 50 млн. по сравнению с 1999 годом. Во многих местах образование по-прежнему остается платным, но благодаря денежным пособиям и программам школьного питания обучение становится более доступным для бедных групп населения. В той же Индии в каждой школе, независимо от ее статуса и престижа, детей кормят, пусть не кулинарными изысками, но все же.
Обеспечение для молодежи и взрослых равного доступа к обучению и приобретению жизненных навыков – еще одна задача, которую следовало решить. Согласно докладу 46% стран смогли обеспечить всеобщий охват начальным образованием. Число учащихся в младших классах средней школы возросло на 27%, а в странах Африки к югу от Сахары оно увеличилось больше чем в два раза. Тем не менее треть подростков в государствах с низким и средним уровнем доходов не сможет завершить первую ступень среднего образования в 2015 году.
К слову, Африка часто фигурирует в докладе, и для этого есть все основания. Судите сами. В некоторых районах Африки граж­дане не имеют даже базового уровня знаний. Отсутствие образования приводит к нищете, распространению инфекционных заболеваний. На самом беднейшем континенте половина населения не умеет читать. Неграмотность более распространена у женщин, чем у мужчин, 26% детей совсем не начинают обучение. А из более 70% тех, кто имеет доступ к образованию, только половина завершает обучение в начальной школе из-за того, что во многих странах континента дети вынуж­дены работать. Большая проблема для африканских школ – переполненные классы, где число учеников на одного учителя может достигать 80 человек. В Замбии, к примеру, школ слишком мало, и расположены они далеко от дома: иногда, чтобы добраться до учебного заведения, нужно преодолеть до 20 км. Хотя обучение в 1–7 классах бесплатное, в самых бедных семьях предпочитают, чтобы ребенок работал, а не терял время, получая знания. В последние годы, правда, повысился уровень осведомленности родителей, которые начинают понимать, что единственный шанс улучшить существование своих детей – это отправить их в школу.

Где же гендерное равенство?
Говоря о четвертой цели – снижении уровня неграмотности взрослых на 50% к 2015 году, докладчики ЮНЕСКО констатируют: она достигнута лишь в 25% стран, а 32% находятся очень далеко от ее осуществления. Во всем мире доля неграмотности среди взрослых сократилась с 18% в 2000 году до 14% в 2015 году, но это в основном происходит за счет взросления образованной молодежи. Женщины продолжают составлять почти две трети неграмотного взрослого населения.
Гендерный паритет на начальной ступени образования будет достигнут в 69% стран. На уровне среднего образования к этой цели подтягиваются лишь 48% стран. Для девочек препятствием на пути к завершению обучения становятся детские браки и ранняя беременность. Пример? Пожалуйста. В одном из торговых центров венесуэльского Каракаса на витрину выставили школьную форму для беременных подростков. Акция возмутила многих покупателей. Но ее организаторы заявили, что хотят таким образом привлечь внимание к проблеме подростковых беременностей: в Венесуэле каждая пятая (!) будущая мать младше 18 лет. Тут уж не до учебы.
Многодетные африканские семьи предпочитают отдавать в школу мальчиков, а девочек зачастую и не спрашивают, чего они хотят в будущем. К югу от Сахары, по статистике, 24 млн. девочек не могут позволить себе ходить в школу. Главное препятствие – отсутствие средств у родителей. Международные организации, различные фонды пытаются помочь решить эту проб­лему. Один из фондов, возглавляемый британкой Энн Коттон, которой помогают более 11 тыс. волонтеров в Зимбабве, Танзании, Замбии, Гане и Малави, опекает местных девочек и женщин, желающих получить базовые знания уже во взрослом возрасте. Фонд помогает в оплате школьных счетов, закупке оборудования, подготовке местных педагогов. Всего у него под крылом 6 тыс. учебных заведений. Целостный подход к проблеме предполагает полный цикл патронирования девочек от школы до трудоустройства. Найти место обладательницам школьных аттестатов помогает ассоциация выпускниц, в которой сегодня 25 тыс. женщин.
Повышение качества образования и введение количественных оценок результатов обучения для всех – вот еще одна цель. С 1990 по 2012 год число учащихся, в расчете на одного преподавателя в начальной школе, сократилось до 121 из 146 стран. Однако для того, чтобы все дети могли обучаться в школе, необходимо дополнительно 4 млн. учителей. Нехватка квалифицированных преподавателей наблюдается в трети государств, а в ряде стран Африки квалифицированные учителя составляют менее 50%. Это при том, что с 2000 года качеству образования уделяется повышенное внимание, а число стран, проводящих оценку успеваемости на национальном уровне, увеличилось вдвое.

Образование требует расходов и согласованности действий
С 2000 года правительства многих стран значительно увеличили расходы на образование, отмечается в докладе ЮНЕСКО. К примеру, 38 стран повысили финансирование сектора образования, по крайней мере на один процентный пункт ВВП. Тем не менее недостаток финансирования остается главным препятствием на пути достижения целей ОДВ на всех уровнях.
– До тех пор, пока не будут приняты согласованные меры и образованию не будет уделено должное внимание, которое оно не получало на протяжении последних 15 лет, миллионы детей будут по-прежнему лишены возможности учиться, в то время как созидательный потенциал новой повестки дня в области устойчивого развития будет поставлен под угрозу, – заявил директор Всемирного доклада по мониторингу ОДВ Аарон Бенаво. – Правительствам необходимо найти способы привлечения дополнительных ресурсов в сферу образования, а международные партнеры должны оказать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.
Для того чтобы обеспечить качественное дошкольное и базовое образование для всех к 2030 году, международному сообществу в партнерстве с отдельными странами требуется найти дополнительные источники финансирования, которые позволили бы восполнить ежегодный дефицит в размере 22 млрд. долларов.
Всемирный доклад по мониторингу ОДВ содержит ряд рекомендаций. Как считают в ­ЮНЕСКО, по крайней мере один год дошкольного образования должен стать обязательным. Образование должно быть бесплатным для всех детей: плату за обучение, учебники, школьную форму и транспорт следует отменить. Лица, формирующие политику, должны определить навыки, которыми необходимо овладеть к концу каждой ступени обучения. Политика в области распространения грамотности должна соответствовать потребностям сообществ. Необходимо также улучшить подготовку учителей, реализовать стратегии, учитываю­щие гендерную проблематику.
Будущие цели в области образования, говорят эксперты, должны быть конкретными, актуальными и реалистичными. Сегодня важно понять, а составители доклада особо обращают на это внимание, что при сохранении существую­щих темпов только половина детей в странах с низким уровнем доходов сможет завершить первый этап среднего образования к 2030 году. Без координации усилий многие страны не смогут достигнуть даже самой базовой цели – всеобщего начального образования.

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