Биометрию для перевозчиков, штрафы и доверенность введут на госгранице Казахстана

Фото: Минфин РК

На самый модернизированный, имеющий наибольшую пропускную способность пункт пропуска казахстанско-китайской границы «Нур жолы - Хоргос» продолжает деятельность рабочая группа, в составе работников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК. В ходе очередного совещания 23 октября, было принято несколько важных для рынка решений.

Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в «CarGoRuqsat» биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для тех посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создающими необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью личной наживы.

При этом, наоборот, уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую «доверенность» от владельца или балансодержателя авто. То есть, каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего такие посредники смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учёт в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать «цифровые следы» каждого пользователя и его действий в системе. Это позволит оперативно и комплексно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска – система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за «простой» пункта пропуска.

«Как показал анализ, тех кто злоупотребляет с неиспользованием брони, достаточно много. К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трёх раз за последний 30 дней. Однако, пока что рабочая группа решила установить «порог» в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет «мониторить» и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен и практически все те, кто злоупотребляет подпадут по выплату компенсации в бюджет. Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система – это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача – реализовать пропускной потенциал постов на сто процентов, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны», - пояснили в Комитете госдоходов.

Члены рабочей группы также намерены проработать с АО «Государственное кредитное бюро» вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). Сегодня в Сервис передаются неполные данные. В случае полноценной интеграции, система будет видеть кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, тем самым система исключит бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.

Кроме того, 15-18 октября 2024 года в городе Алматы между КГД МФ РК и Таможенным управлением Урумчи КНР состоялась встреча руководителей приграничных таможенных органов Казахстана и Китая.

В рамках данной встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества приграничных таможенных органов РК и КНР, в части увеличения пропускной способности на пунктах пропуска, признания уполномоченных экономических операторов, контроля радиационных материалов, а также проблемные вопросы перевозчиков.

В ходе переговоров были достигнуты следующие договоренности: китайская сторона поддержала продление работы пунктов пропуска «Калжат» – «Дулаты» на 2 часа. Для увеличения пропускной способности согласовано установить дополнительный инспекционно-досмотровый комплекс на китайском пункте пропуска «Дулаты - Калжат». Также стороны договорились о создании Рабочей группы для проведения хронометража прохождения автотранспорта на пунктах пропуска «Нур жолы – Хоргос» в обоих направлениях с целью решения проблемных вопросов.

В заключение стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами и уверенность в дальнейшем развитии таможенного сотрудничества, а также отметили, что принятые решения будут способствовать повышению эффективности всестороннего взаимодействия.