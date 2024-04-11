Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Гособвинитель зачитала рапорт следователя

Фото: Верховный суд

Сегодня в суде прокурор исследовала документы уголовного дела Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, экс-министр Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию, обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой. Первое судебное заседание состоялось 11 марта. 

В частности, прокурор Айжан Аймаганова зачитала уведомление от 4 января 2024 года участникам уголовного процесса о том, что досудебное расследование окончено и подлежит направлению в прокуратуру.

Из оглашенных документов следовало, что в тот же день Бишимбаев попросил продлить срок следствия для дачи показаний на месте.

В связи с чем 8 января 2024 года досудебное расследование было возобновлено. И на 11 января было запланировано следственное действие - проверка показаний, уточнений на месте. 10 января в учреждение №64 было направлено требование на вывоз Бишимбаева. Однако Бишимбаев отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. Врач учреждения выдал справку, что на момент осмотра Бишимбаева, его состояние удовлетворительное, все данные в норме.

«Ранее аналогичные факты тоже имели место, когда подозреваемый Бишимбаев отказывался выезжать на проверку показаний и уточнений на месте. В связи с чем, своими действями подозреваемый Бишимбаев намеренно затягивает досудебное расследование», - указано в рапорте следователя.

Следователь посчитал необходимым окончить данное досудебное расследование без проведения следственных действий, поскольку в ходе расследования установлены все объективные обстоятельства дела, отметила прокурор. 

Также сегодня в суде гособвинитель озвучила справку от врача и другие документы, подтверждающие неоднократный отказ Бишимбаева от участия в следственных действиях.

Айжан Аймаганова попросила Бишимбаева пояснить свои отказы.

«Я не мог подобрать нормального защитника. Следователь настаивал на проведении его в тот же день, но мой новый защитник отсутствовала.  Я действительно себя плохо чувствовал и не был уверен, что если ту причину указать, то ее удовлетворят. Я не знаю, что потом написал врач», - ответил он.

Ранее директор «Института прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев назвал показания Бишимбаева в суде «маловразумительными» и выразил свое негодование о том, что его словам нет ни одного подтверждения.

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