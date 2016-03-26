​Боль разведет руками

Мое знакомство с целителями весьма поверхностное, я всегда довольно скептически относилась ко всякого рода народным лекарям, экстрасенсам, шаманам. Правда, несколько случаев заставили пересмотреть мое отношение, но не кардинально. У знакомого однажды при сдаче анализов выявили серьезное заболевание крови. Начались бесконечные походы по врачам, процедуры, толку от которых было немного. Человек угасал буквально на глазах. Дошло до того, что он уже начал прощаться со всеми друзьями и близкими. Пока в один прекрас­ный день ему не посоветовали обратиться к некоей апашке, как он ее называет. После нескольких сеансов народного целителя мужчина стал снова со всеми здороваться и возвращаться к жизни... Прошло несколько лет. Анализы показывают, что этот человек уже должен лежать не вставая, а он живет, преподает латиноамериканские танцы, участвует в благотворительных акциях и просто радуется жизни. А врачи разводят руками: не может быть! И если этот случай я еще как-то объясняла банальным самовнушением, то другой убедил меня в том, что есть среди нас люди, которые обладают большой силой.

У подруги дочь впала в кому. Каждый новый врач ставил новый диагноз, а мать не находила себе места. Я посоветовала обратиться к апашке. Она ухватилась за предложение, как утопающий за соломинку, и в тот же день отправилась на встречу с целительницей. Что уж там происходило за закрытыми дверями, никто до сих пор не знает. Но факт остается фактом: как только подруга перешагнула порог комнаты, у нее зазвонил мобильный. Голос в трубке сообщил, что ее дочь вышла из комы. Сейчас девочка продолжает учиться в одной из сильнейших школ в городе, а подруга называет случившееся не иначе как чудом.

Еще с одной народной целительницей довелось познакомиться на ее встрече с молодежью Актау. Айша Оспанова утверждает, что лечит людей с помощью рук.

– Я лечу биоэнергетикой, вижу человека насквозь, как через рент­ген, и сразу определяю, какое у него заболевание. Если же не удалось увидеть, то чувствую руками – больное место притягивает их, как магнит, – рассказывает она.

Лечением людей Айша занимается уже более 25 лет. Дар целительства она обнаружила у себя случайно. В далеких 1990-х долгое время болела, лечение в клинике облегчения не приносило. В Актау тогда приехал один из болгарских целителей, к нему и пошла Айша. Несколько дней лечения – и болезнь отступила, говорит она. Более того, однажды на одном из сеансов женщина вдруг ясно увидела болезни всех людей, которые пришли к целителю.

– Плакала тогда навзрыд, не понимая, зачем мне это. Но знала, что это дано мне сверху. Поэтому я должна была приносить пользу людям и занялась целительством, – рассказывает женщина.

У Айши было среднее образование, но впоследствии приш­лось сесть за парту и получить диплом фармацевта, потом получила лицензию народного целителя. Сейчас эти знания очень помогают в работе, признается она. Приходят к ней на лечение и мужчины, и женщины, приносят и детей, причем даже новорожденных.

– Не принимаю только людей с онкологией и туберкулезом. Остальным стараюсь помочь. Я не считаю врачей конкурентами, а убеждена, что мы должны работать сообща. Но все зависит от самого человека. Почему люди обращаются к целителям? Потому что вовремя не проходят обследование, а когда обнаруживают заболевание, то бывает иной раз уже поздно обращаться к врачам, – отмечает целитель.

Все болезни от нервов, ут­верж­дает Айша. Любую хворь она объясняет разладом в энергетике человека.

– Наша задача – помочь человеку обрести баланс, пробудить те силы, которые таятся в нем самом. Самое главное – это вера, без нее никак. Если человек не верит в собственные силы, в благополучное излечение, то никакой целитель не поможет. Таким людям я сразу заявляю, что они еще не готовы к лечению, – говорит она.