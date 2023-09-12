Больше трети жалоб на медуслуги отзывают казахстанцы

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 35% официальных жалоб на медпомощь отзывается заявителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда социального медицинского страхования.

Фото: Kazpravda.kz

«За первое полугодие в CRM-систему ФСМС поступило 301 436 обращений. Из полученных 13 397 жалоб основная часть (87%) касается оказания медицинской помощи. Из них около половины (43,5%) – некачественное оказание медпомощи, чуть более четверти (26,3%) – отказы в предоставлении медпомощи, еще 5,8% – отказ в выдаче лекарств. Более трети жалоб (4 750 или 35,4%) были отозваны заявителями», – поделились цифрами в ФСМС.

При этом участились жалобы в социальных сетях. Но эксперты ФСМС не могут проводить проверки по таким сообщениям, так как соцсети не являются официальным каналом связи.

«Как правило, когда в дело вступают сотрудники фонда, медицинская организация тут же связывается с пациентом и предоставляет ему необходимую медпомощь. И некоторые из них затем просят граждан отозвать свою жалобу, чтобы избежать проверки. Согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу, заявитель до принятия решения по его запросу может отказаться от ранее выдвинутых претензий. И хотя наши эксперты уже приступили к работе, мы приостанавливаем дальнейшие мероприятия», – констатировал председатель правления ФСМС Сабит Ахметов.

Бывают случаи, когда пациенты повторно пишут заявления, если снова сталкиваются с трудностями.

В этой связи казахстанцев призывают оставлять обращения только через:

- мобильное приложение Qoldau 24/7;

- официальный сайт fms.kz;

- @SaqtandyrýBot в Telegram;

- контакт-центр 1414.

 

#здравоохранение #пациент #ФСМС #жалоба

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